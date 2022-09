Po letnej prestávke začína opäť rokovať parlament a už prvé hodiny naznačujú, že nás čaká veľmi búrlivé obdobie. Slovensko musí čeliť nielen energetickej kríze či inflácii, ale vláda Eduarda Hegera je aktuálne menšinová a bude sa musieť intenzívnejšie spoliehať na podporu od opozície. Dobre však vieme, že vládne strany mali počas posledných rokov problém hlavne samé so sebou.

Utorkové ráno bolo v NR SR veľmi napäté. Opozičný poslanec Filip Kuffa (nezaradený) natočil zo svojej poslaneckej lavice roztržku medzi bývalými koaličnými partnermi. Na videu je vidieť rozhorčený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) ako intenzívne gestikuluje a vysvetľuje čosi poslancom zo strany Sloboda a Solidarita.

“Chce odísť z ministerského postu,” povedal autor videa Filip Kuffa. Nie je možné dobre rozpoznať, čo Naď hovorí, no bolo mu rozumieť aspoň: “Toto chceš? Toto chceš? Ja sa vrátim do parlamentu a pôjdem preč a budete spokojní... ja sa na to môžem vys*ať, keď nechcete zákony schvaľovať.”

Poslanci SaS dnes urobili takzvaný “Gröhlingov test”, a teda obštrukciu, pre ktorú sa dnes ani na dvakrát nepodarilo otvoriť schôdzu NR SR. Richard Sulík novinárom povedal, že chcel vidieť, ako bude koalícia vládnuť. Povedal, že ani nevedia otvoriť schôdzu parlamentu. Ten bude rokovať až ďalší utorok.

