V januárovom referende môžete hlasovať aj zo zahraničia: Požiadať však musíte do TOHTO dátumu!

Hlasovať v januárovom referende sa dá aj zo zahraničia, a to v predstihu zaslaním hlasovacieho lístka poštou. Treba o to však požiadať do piatka (2. 12.). Ak chcú v referende hlasovať občania s trvalým pobytom v SR, musia sa ozvať svojej obci, tí bez trvalého pobytu žiadajú Ministerstvo vnútra (MV) SR. Rezort o tom informuje na svojej stránke.