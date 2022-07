Bývalá štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR a sudkyňa Monika Jankovská (51) je obvinená z trestných činov korupcie a podplácania od marca 2020. Vyšetrujú ju v korupčných kauzách Búrka a Víchrica a dovčera čakala aj na prerokovanie obžaloby v kauze baru Fatima. Hoci je na základe platnosti prezumpcie neviny stále považovaná za nevinnú, istú formu trestu si už na vlastnej koži odpykala. Vyše roka bola zavretá v kolúznej väzbe, čo malo výrazný vplyv najmä na jej psychiku.

Za mrežami držala Jankovská najprv dvojtýždňovú hladovku a po opakovaných neúspešných žiadostiach o prepustenie z väzby sa mala v januári 2021 pokúsiť o samovraždu. „Pri výsluchoch sa mi OČTK vyhrážali, že ak neudám určitých ľudí, pôjdu po mojich deťoch. Ale ak budem vypovedať, pustia ma do Vianoc,“ povedala Jankovská. Rozhodnutie o prepustení z väzby sa dočkala po roku od zadržania. Na slobode sa mala pohybovať s monitorovacím náramkom na nohe.

Jankovská so svojím advokátom Petrom Erdősom. Ten ju sprevádza na všetky potrebné výsluchy a úkony. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Ten má už niekoľko týždňov z nohy dole, no napriek tomu si slobodu neužíva. Svedčia o tom vyjadrenia, ktoré zverejnil týždenník PLUS 7 DNÍ. Podľa psychologického posudku od súdnej znalkyne Eleny Fortis u Jankovskej pretrváva posttraumatická stresová porucha s rizikom suicidálnej aktivity. Konštatuje sa u nej trasenie rúk, ochabnuté držanie tela a depresia.

Aj keď nemá obmedzenie, že by nemohla vychádzať von, dokonca má aj odporúčané vychádzky, Jankovská sa pohybu mimo bytu zásadne vyhýba. Obáva sa atakov od ľudí, ktorí by ju na verejnosti spoznali. „Nemá obmedzenie, že by nemohla vychádzať von. Súvisí to s jej zdravotným stavom. Má aj odporúčané nejaké vychádzky. Jej pohyb po vonku je ovplyvnený aj jej obavami, aby sa to nezopakovalo, a preto sa tomu v čo najväčšej možnej miere vyhýba,“ potvrdil Jankovskej advokát Peter Erdős.

Naráža tak na jej výpovede z výsluchu a pred psychológom.: „Pod balkónom bytovky, kde bývame, chodili cudzí ľudia vykrikovať: „Skap už konečne, ty opička. Zhniješ v base“. Nadávky som počúvala takmer každý deň. Fotili ma pred ambulanciou psychiatra, v potravinách… vulgárne napádali aj mojich synov. Vynadali im, že sú ku*vy smerácke." Hoci je zrejmé, že Jankovská na tom, naozaj, nie je po zdravotnej stránke najlepšie, Erdős to bližšie komentovať nechcel. „Zdravotný stav, tak ako je konštatovaný, pretrváva. Aj psychické problémy sú spojené s tým, čo bolo zverejnené,“ odpovedal stručne. Počas dňa je pri právničke jej najbližšia rodina. Advokát nášmu denníku potvrdil, že Jankovská si dala vypracovať psychologický znalecký posudok, ale aj posudok z odboru psychiatrie.

Jankovská vraj každé ráno vstávala o piatej a pozerala z okna. Ak pred domom nestáli novinári, vedela, že tento deň ju zatknúť neprídu... Zdroj: TASR

Advokát Peter Erdős otvoril aj tému zachádzania s obvinenou osobou vo väzbe. Práve neprimerané podmienky a možný psychický teror je to, na čo sa niekdajšia štátna tajomníčka najviac sťažovala. „Nič, čo zasahuje do základných ľudských práv a slobôd a čo je v rozpore so zákonom, nie je bežné a určite nie je to ani štandardné,“ hovorí. „Nemôžeme hovoriť, že je niečo bežné, ak to tak nemá byť. Zdravie jej však už nik nevráti,“ konštatoval. „Ak zákon dáva niekomu nejaké práva, tak tie práva musia byť garantované komukoľvek a každému jednému občanovi tejto republiky, bez ohľadu na to, či to je Monika Jankovská alebo ktokoľvek iný,“ vysvetľuje. „Práva Moniky Jankovskej boli a sú upierané,“ tvrdí advokát. Sú podmienky väzby nástrojom na zlomenie človeka? „Treba si položiť otázku – ak sa osoba vo výkone väzby rozhodne po niekoľkých mesiacoch spolupracovať s OČTK, čo túto osobu k spolupráci skutočne vedie?“ reagoval Erdős.

