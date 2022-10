Poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková (39) je známa starostlivosťou o svoj vzhľad. Nie jedna žena by jej mohla závidieť postavu, ktorú si udržuje pravidelným športovaním. Teraz sa ale rozhodla aj pre ráznu zmenu účesu.

Bittó Cigániková ešte v nedeľu zverejnila na sociálnej sieti foto s natáčkami. „Toto mám na hlavne prvýkrát. Som zvedavá na výsledok a čo mi povie muž, keď príde zo zápasu hladný domov,“ napísala poslankyňa. Nielen jej manžel, ale všetci známi a fanúšikovia potom netrpezlivo čakali, ako experiment dopadne.

„Nestihla som navariť, ale za to som si stihla namontovať toto na hlavu. Nevadí, dnes bude variť on (manžel) a nabudúce si to vymeníme,“ snažil sa vtedy zvrtnúť pozornosť od toho, že láska nejde len cez krásu, ale aj cez žalúdok. Fanúšikovia ju ale podporili slovami, že chcú vidieť výsledok. Dokonca padali aj pochvalné slová: „Si pekná aj keď si vrece navlečieš na hlavu.“

Dnes už výsledok poznáme. Sama Janka Bittó Cigániková sa s ním pochválila na sociálnej sieti: „Takto dopadlo moje natáčanie vlasov.“ To, ako zmena imidžu známej poslankyne dopadla, nájdete v galérii.