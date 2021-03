Situácia je tak vážna, že sa treba zaoberať reflexiou vo vláde. Po rokovaní poslaneckého klubu Za ľudí to uviedla jeho šéfka Jana Žitňanská. Pripustila, že má ísť aj o personálnu reflexiu.

Kto by mal vo vláde skončiť, Žitňanská nekonkretizovala. Na stole sú podľa nej všetky mená. Novinárom povedala, že klub sa dohodol na stanovisku, ktoré prerokuje predsedníctvo Za ľudí a následne ho budú komunikovať koaličným partnerom.

"Myslím si, že situácia je tak vážna, že sa treba naozaj zaoberať reflexiou a reflexiou myslím aj personálnou," skonštatovala Žitňanská. Nekonkretizovala, či by mal odstúpiť minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). "Situácia je naozaj vážna a myslíme si, že takto to ďalej nejde,"dodala.

"V tejto chvíli nepredbiehajme, pretože ideme na rokovania, kde budeme jasne formulovať naše stanovisko, a potom sa, samozrejme, k tomu vyjadríme," odpovedala na otázku, či by strana Za ľudí odišla z koalície, ak by nenastala vo vláde personálna zodpovednosť. Povedala, že Za ľudí je jednotná.

"V tejto chvíli je kľúčové sa sústrediť na to, aby sa vrátila dôvera ľudí späť k vláde, a preto chceme urobiť maximum," reagovala na to, či to môže skončiť rozpadom strany Za ľudí. "V tejto chvíli nechcem predbiehať a špekulovať," dodala. Koalícia v stredu rokuje o riešení vládnej krízy. Večer má byť aj koaličná rada.

