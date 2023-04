Vznikajúca strana Jablko požiada ministerstvo vnútra o registráciu v polovici apríla, v polovici mája plánuje ustanovujúci snem, na ktorom chce prijať stanovy aj manifest strany. Ďuriš Nicholsonová avizovala, že ak strana nebude mať šancu na úspech vo voľbách, pôjde cestou spájania sa alebo z volieb odstúpi.

"Podpisy sme vyzbierali skôr ako sme pôvodne predpokladali," uviedla Ďuriš Nicholsonová s tým, že ešte čakajú na ďalšie z regiónov. Ozrejmila, že podmienkou na vstup do strany Jablko má byť podpis manifestu, ktorý chcú prijať na ustanovujúcom sneme. Obsahovať má napríklad odmietnutie extrémizmu a právnej neistoty.

V máji sa strana podľa Ďuriš Nicholsonovej pozrie na aktuálne prieskumy preferencií, vyhodnotí svoje postavenie a zváži možnosti. "Prvá možnosť je rokovanie o spájaní sa," uviedla. Ak by pred voľbami nemali výtlak, strana je pripravená stiahnuť sa z volieb a odporučiť svojim voličov iný subjekt. Zatiaľ však nepovedala, ktorý. Na odstúpenie z volieb pritom nebude vyzývať iné subjekty. Myslí si však, že by to mala byť povinnosť každého politika. Europoslankyňa upozornila aj na to, že ak v septembrových voľbách prepadnú hlasy demokratických voličov, výsledok môže byť katastrofa a do vlády sa môžu dostať extrémisti.

Pri prípadnom spájaní sa s inými stranami bude pre Jablko dôležitá programová štruktúra, presadzovať chce napríklad štrukturálnu reformu regiónov. Ďuriš Nicholsonová tiež informovala, že rokovala napríklad s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom ešte predtým, ako vytvoril stranu Demokrati.

