Slovenský parlament čaká dôležitá udalosť. Prostredníctvom telemostu sa totiž našim poslancom prihovorí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za jeho vystúpenie hlasovalo dokopy 101 poslancov, no nie všetci z nich si zahraničného politika vypočujú.

Zelenskyj sa úvode svojho prejavu poďakoval Slovensku za pomoc. A čiastočne popísal hrôzy vojny. "Chcem povedať, že Ukrajinci si navždy budú pamätať, ako nám Slovensko poskytlo to, čo sme naozaj potrebovali," povedal. Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Úvodné slovo by mal mať predseda Národnej rady Boris Kollár, následne by sa mal cez videokonferenciu poslancom prihovoriť Zelenskyj. Zabezpečený bude aj simultánny preklad. Záujem Zelenského vystúpiť v slovenskom parlamente mal tlmočiť predsedovi NR SR ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška. Urobil tak pri otvorení výstavy venovanej fotografiám, ktoré zobrazujú vojnové zločiny páchané na Ukrajine.

Ukrajinský prezident vystúpi v slovenskom parlamente po prvýkrát. V posledných týždňoch tak prostredníctvom telemosta spravil aj v iných krajinách, napríklad v Nemecku, na Islande či vo Veľkej Británii. Zelenského vystúpenie si naši poslanci odhlasovali minulý týždeň. Za bolo 101 prítomných poslancov.

Fico ani Gyimesi na príhovor neprídu

Okrem koalície návrh podporili aj poslanci Smeru-SD. Kým šéf strany Robert Fico ešte pár dní dozadu hlasoval za Zelenského vystúpenie, včera sa už vyjadroval inak. „Určite tam nebudem,“ vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že nebude počúvať človeka, ktorý „klame na dennej báze“.

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek zas pre denník Plus JEDEN DEŇ povedal, že príhovoru v pléne sa zúčastní. „Je to prezident našej susednej krajiny. Už len slušnosť to káže,“ povedal. Zdôraznil, že Ukrajina je obeťou agresie z Ruka. "Prichádza nás osloviť cez video aj s poďakovaním za doterajšiu pomoc a predpokladám, že aj s aktualizáciou, čo sa vlastne na Ukrajine deje," dodal politik s tým, že nezúčastniť sa príhovoru je hanbou.

Koaličný poslanec OĽaNO György Gyimesi v pléne počas prejavu prítomný nebude. "V tom čase sa budem prihovárať Maďarom žijúcim na Slovensku prostredníctvom podcastu. Považujem za dôležitejšie to, aby som povedal, čo si myslím a čo považujem za dôležité pre našich Maďarov než to, čo chce pán Zelenskyj odkázať poslancom Národnej rady," vysvetlil.

Zelenskyj sa od napadnutia Ukrajiny Ruskou federáciou prihovoril už viacerým národným parlamentom, ale aj protestujúcim na rôznych zhromaždeniach vo svete odsudzujúcich ruskú agresiu. Okrem iného sa spojil aj s poslancami Európskeho parlamentu.

