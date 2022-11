Slovenskí politici robia posledné týždne a mesiace množstvo rozporuplných krokov. Koaliční poslanci schvaľujú zákony ako na bežiacom páse a často pri tom použijú skrátené legislatívne konanie. To už kritizovalo združenie VIA IURIS zaoberajúce sa právnym štátom. „Ešte nikdy v histórii Slovenska nebolo také množstvo zákonov prijímané v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda Eduarda Hegera sa pritom zaviazala, že nebude obchádzať štandardný legislatívny proces,“ píše VIA IURIS na sociálnej sieti.

Radičová sa pozastavila nad tým, ako parlament po "hackerských prázdninách" absolvoval viac ako dvesto hlasovaní a schvaľovaní desiatok zákonov ako na bežiacom páse, čo podľa nej nie je normálne. Zaujímavý by bol podľa expremiérky test spôsobom skúšky medzi poslancami, do akej miery vôbec poznajú obsah toho, čo schválili.

„Čo si myslieť o zákonodarcoch, ktorí zahlasujú o tzv. krúžkovnom v skrátenom legislatívnom procese, teda ako o nevyhnutnej okamžitej podpore rodín, aby vzápätí túto rýchlu nevyhnutnú pomoc posunuli o dva roky?“ pýta sa dekanka na sociálnej sieti. Krúžkovné za 400 miliónov eur, ktoré pretlačil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), napokon vláda odsunula na rok 2025. Pritom práve odborníkmi kritizovaná forma rozvoju detských krúžkov bola jednou z posledných kvapiek, pre ktoré SaS opustila koalíciu. Na zvýšenie prídavkov na deti sa podľa Radičovej ochotne z daní poskladáme: „Aby opäť niekto nezačal demagogicky vykrikovať o protirodinných záškodníkoch.“

Na proteste učiteľov, ktorí chceli zvýšenie platov, nie krúžkovné za 400 miliónov eur ročne, bol aj takýto transparent... Zdroj: Facebook / Zomri

„Avšak, zdanenie úspor v druhom pilieri či celoplošné zníženie dôchodkov všetkým budúcim dôchodcom sú rozhodnutia, ktoré znižujú už aj tak nízku dôveryhodnosť nášho parlamentu a poslancov,“ myslí si expremiérka. Podľa nej nie je náhoda, že 77 percent kandidátov z radov poslancov v komunálnych voľbách prepadlo. Napríklad z 31 kandidátov OĽaNO uspeli len štyria.

Dekanka sa pozastavila aj nad tým, kto je teraz najvplyvnejšou osobou: „Ako píšem, už dva roky nám vládne 6-percentná Sme rodina, ktorá politicky ovládla parlament.“ Radičová sa domnieva, že Sme rodina zvyšuje svoj ideologický a ekonomický tlak. „Návrh znížiť DPH na vleky v tomto čase krízy je nehoráznosť,“ dodala expremiérka s tým, že keď už, tak treba DPH znížiť pre celý cestovný ruch. Kollár chce presadiť zníženie DPH na vleky z 20 na 10 percent, pričom sám vlastní lyžiarske stredisko.

V galérii nájdete celý status Ivety Radičovej.