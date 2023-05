Igor Matovič VYZÝVA Eduarda Hegera: Chceš sa dostať do parlamentu? Tak musíš začať robiť toto! ×

Všetky strany, ktoré odmietajú politiku Smeru-SD a zároveň ako samostatné subjekty majú menšiu šancu dostať sa do parlamentu, by mali urobiť všetko pre spojenie. Na nedeľňajšom tlačovom brífingu to zdôraznil líder hnutia OĽANO Igor Matovič.