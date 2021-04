Ruský fond priamych investícií (RFPI) požiadal Slovensko o vrátenie vakcíny, ktorá u nás vyvolala vládnu krízu. Podľa ruskej inštitúcie totiž Slovensko viacnásobne porušilo zmluvu. Rusi tiež tvrdia, že náš Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) postupoval nesprávne a zadal testovanie vakcíny laboratóriu, ktoré sa nenachádza na zozname oficiálnych laboratórií.

Expremiér a súčasný minister financií sa k situácii vyjadril už včera na sociálnej sieti: „Keď sme priviezli Sputnik V na košické letisko, navreli im z nenávisti oči krvou. Spustili svoju geopolitickú špinavú hru proti "hybridnej zbrani". Vám, ktorým je to rovnako ľúto ako mne, sľubujem, že to nevzdám.“

Matovič priniesol podrobnejšie informácie na dnešnom tlačovom VYHLÁSENÍ:

Matovič začal svoje vyhlásenie tým, ako sa ešte s bývalým ministrom zdravotníctva snažili pre Slovensko zabezpečiť dva milióny vakcín Sputnik V. „Dodávka mohla zvýšiť do konca júna zaočkovanosť Slovákov o 40 percent,“ povedal Matovič. Minister tvrdí, že až 500-tisíc Slovákov sa chce dať zaočkovať iba vakcínou Sputnik V. Podľa neho má ale táto vakcína na Slovensku veľa vysokopostavených nepriateľov.

„Rusi na základe toho, čo sa na Slovensku deje vypovedali zmluvu. Kľúčový dôvod je, že sa cítia byť poškodení tým, že ŠÚKL dal vakcínu posúdiť neregistrovanému laboratóriu. Výsledky z neregistrovaného laboratória zapálili celý svet a porušili reputáciu Sputnika V,“ tvrdí Matovič. Minister financií sa preto paradoxne postavil na stranu Rusov a povedal, že plne chápe ruské rozčarovanie.

„V Moskve som bol včera s jediným cieľom, aby som dosiahol otvorené dvere. To sa mi podarilo dosiahnuť. Viac k vám k tomu povedať zatiaľ nemôžem,“ povedal Matovič. Minister na záver svojho vyhlásenia prezradil, že ešte dnes ide do Budapešti rokovať o vakcínach, no nielen Sputniku V. Spolu s Matovičom ide do Maďarska aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Na záver brífingu sa k slovu dostal aj nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Vieme, že záujem o vakcináciu Sputnikom V je a vieme, že je veľká skupina ľudí, ktorá sa chce očkovať iba touto látkou. Je preto našou povinnosťou Sputnik V zabezpečiť. Ministerstvo zdravotníctva vzhľadom na ochranu zdravia, bude povoľovať iba vakcíny ktoré prejdú štandardným procesom schvaľovania v certifikovanom laboratóriu, prípadne na povolenie EMA (Európska agentúra pre lieky, poznámka redakcie).“