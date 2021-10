Minister financií Igor Matovič spolu s poslancom zo strany Za ľudí Jurajom Šeligom sa dnes k už pomaly zabudnutej otázke vracajú. Tentokrát o nej budú informovať zo Slovenska. „Prišli sme sem preto, lebo sme sa dozvedeli, že Počiatek si tu kúpil lukratívnu vilu v najlepšej štvrti v Cannes. Na ulici, kde domy stoja 20, 30, 100 miliónov eur,“ povedal na videu z Cannes Matovič v predvolebnom období.

Neskôr Transparency International Slovensko (TIS) prišlo s informáciou, koľko Počiatek za vilu naozaj zaplatil. „V novembri 2018 kúpil vilu v Cannes za 3,2 milióna eur. Má 9 izieb a 379 metrov štvorcových, plus pozemky v rozlohe 1263 m2,“ informovala TIS. Podľa nich je ale nejasné, či Počiatek, ktorý vo svojej funkcii bez ujmy prežil aj kauzu Lemikon, ktorá nás stála 12 miliónov eur, mal dostatok legálnych peňazí na nákup vily.

Pozrite si brífing Igora Matoviča a Juraja Šeligu s názvom "Vila v Cannes - pokračovanie":

„Po voľbách sme čakali, že slovenská prokuratúra začne v tejto veci konať. Do dnešného dňa nemáme informácie, že by slovenské orgány akokoľvek konali,“ povedal Šeliga s tým, že takúto aktivitu nezaregistrovali. Koaliční poslanci si vraj preto pozbierali informácie z verejne dostupných zdrojov a informovali francúzsku stranu, aby podozrenia o nelegálne nadobudnutom majetku preverila. Pred pár dňami vraj prišla našim politikom informácia, že francúzske orgány začali preverovať majetky Jána Počiatka. Vzhľadom na citlivosť prípadu ale nateraz nebude francúzska strana poskytovať bližšie informácie.

„Dnes to nemáme v rukách my, ale francúzska prokuratúra. Nechcem vzbudzovať falošné nádeje, že vila bude zajtra zhabaná,“ povedal Šeliga. Faktom ale podľa neho je, že spracovali podanie, preložili ho do francúzskeho jazyka a tamojšia prokuratúra situáciu rieši. Poslanec Za ľudí zároveň odkazuje, že nelegálne nadobudnutý majetok nie je v bezpečí ani v zahraničí: „Nie je možné, aby na Slovensku niekto nelegálne zarobil peniaze a previedol ich do zahraničia, kde si kúpi vilu, alebo jachtu.“

Šeliga zároveň tvrdí, že si okrem Počiatka preverovali aj ďalšie osoby: „Boli by ste prekvapení, koľko verejne činných osôb, nominantov minulej vlády, má obrovské majetky v zahraničí, ktoré nie úplne vedia vysvetliť.“ Podľa koaličného poslanca budú tieto majetky musieť vysvetliť príslušným orgánom. Podľa Šeligu je u nás komplikovaný zákon o preukazovaní majetku, ktorý sa dá ľahko obísť, čo on považuje za problém. „Na to, aby to niekto riešil, musí byť suma minimálne 934-tisíc eur,“ dodal Šeliga s tým, že pripravia novelu zákona o preukazovaní majetku.

Slovo si zobral aj Matovič: „Takto pred rokom a pol som sa vám prihlásil z Cannes. O Počiatkovi vieme, ako čestne politiku robil. Je to známe z videa, na ktorom je s vtedajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Pri kauze Lemikon poslal 400 miliónov korún na cyperský účet a nakoniec sa ukázalo, že nezákonne.“ Vtedy Počiatek podľa Matoviča požiadal Trnku, aby mu urobil marketing.

„Smer si celú politiku postavil na tom, že oblbneme pred voľbami ľudí a potom budeme robiť presný opak,“ myslí si Matovič. Podľa neho strana Smer urobila bezzubý zákon o preukazovaní majetku. „Tu na hradnom kopci sú stovky domov, ktoré vlastnia ľudia, ktorí nezaplatili žiadne dane. Ale majetky majú za milióny eur,“ povedal Matovič. Tvrdí aj, že v tejto štvrti (na hradnom kopci, pozn. red.) bývajú aj ľudia, ktorí platili dane. Zákazky vraj ale mali zo štátnych peňazí. Poslednou skupinou s obrovskými majetkami je podľa Matoviča skupina ľudí, ktorí si vybavili majetky cez reštitúcie.

„Keď som otvoril tému zákona o preukazovaní majetku, tak niektorí koaliční partneri s tým nemajú problém a ďalší áno,“ tvrdí Matovič s tým, že proti zákonu nie je Boris Kollár. Šeliga si myslí, že taký zákon je dôležitý pre spravodlivosť: „Ak niekto postaví dom za dva milióny eur, ale vie preukázať, že zarobil len 500-tisíc eur, tak je normálne sa pýtať, odkiaľ máš 1,5 milióna eur.“ Poslanec sa pýta, ako k tomu majú prísť bežní ľudia, ktorí pracujú a berú si hypotéky.

Igor Matovič a Eduard Heger v Cannes pred vilou exministra dopravy Jána Počiatka. Zdroj: Archív

„Nielen že spravíme to, aby už nemohli kradnúť. Keď kradli s Ficom a Pellegrinim, tak je správne, aby im majetok prepadol,“ povedal Matovič. Podľa neho je podozrivé aj to, že Počiatek a exminister vnútra Robert Kaliňák prepisujú svoje majetky na manželky.

