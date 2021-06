Snáď jedna z najbizardnejších demisii, ako uviedli aj odborníci. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský podal demisiu, o týždeň na to sa ju snažil späťvzať, ale to už bolo neskoro a prezidentka a premiér vymenovali nového ministra Samuela Vlčana. One time, next time ...

Zdroj: Pavel Neubauer