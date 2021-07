Je v tom chaos! Návrat zo zahraničia na Slovensko môže byť komplikovanejší, ako by sme čakali. Plne zaočkovaná osoba sa pri vstupe do krajiny musí registrovať do online formulára eHranica a ak priletela zo zelenej krajiny, nemusí podstúpiť domácu karanténu. Nefunguje to však tak, ako by malo.

Pandémia koronavírusu už ukázala, že nie všetky dáta, ich zber a vypĺňanie formulárov fungujú tak, ako by mali. „Prilietali sme do Viedne, takže som vyplnila len eHranicu, kde som zadala, že som plne očkovaná. Následne mi prišla SMS, že sa mám podrobiť PCR testu na Slovensku. Medzitým mi však prišiel e-mail o tom, že keďže som očkovaná, nič také nemusím,” hovorí čitateľka Jana, ktorá nás informovala o svojej situácii. Tento fakt ignorovala, podľa jej slov to bol asi omyl.

„Komplikácie nastali po dvoch týždňoch. Volali mi z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že pri mne v lietadle sedel niekto nakazený. Stála som v strede otvorenej kancelárie a do kontaktu som prišla s nespočetným množstvom ľudí,” hovorí.

Oznámili jej, že podľa zákona a keďže je očkovaná, nemusí ísť ani do karantény a už vôbec nemusí podstúpiť PCR test. Na očkovaných sa takéto pravidlá nevzťahujú. „Zľakla som sa. Doma mám chorú mamu. Tak som si hneď zaplatila antigénový test za 15 eur, ktorý mi nepreplatia, ale vyšiel negatívny. Po dvoch týždňoch to však bolo už jedno. Aj zaočkovaná môžem byť prenášač,” dodáva.

Riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine Tibor Záborský tvrdí, že dohľadať kontakty ľudí, ktorí prileteli lietadlom, je detektívna práca. „Ak ste leteli lietadlom, to je problém. Lebo údaje leteckých spoločností, ktoré k nám chodia, čo sa týka pasažierov a spolucestujúcich, sú vo veľmi zlom stave, nie sú čitateľné, nie sú kompletné, nie sú tam uvedené telefónne čísla. Čiže v podstate keď dohľadávame kontakty, tak je to detektívna práca. Niekedy sa nám ani nepodarí ľudí dohľadať, lebo jednoducho nemáme na nich kontakt a nevieme, kto to je,” povedal.

Zároveň dodal, že keď informácie dostanú, aj s väčším oneskorením pár dní alebo týždňov kontaktujú ľudí a zisťujú, či mali klinické príznaky bez ohľadu na to, z akej krajiny prišli. „Máme problém, pretože ľudia si vo formulároch leteckých spoločností a v eHranici údaje aj vymýšľajú. A toto je obrovský problém. Takýchto prípadov máme veľmi veľa,” hovorí, že problém vidí aj v systéme Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Po zadaní údajov do eHranice nemenovanej respondentke prišla po týždni esemeska s tým, že jej karanténa sa skončila. Pritom ako plne očkovaný človek po návrate zo zelenej krajiny žiadnu podstúpiť nemusela. „NCZI je prevádzkovateľom eHranice a esemesky generuje systém automaticky. A tam závisí od pravidiel, potom chodia takéto nezmyselné správy,” vysvetľuje Záborský.

Čo sa týka poskytovania údajov leteckými spoločnosťami, kontaktovali sme aj bratislavské letisko. „Regionálne úrady si žiadajú priamo od leteckých spoločností údaje o pasažieroch na linkách. My ako letisko do tohto systému nevstupujeme, údaje podliehajú ochrane osobných údajov,” hovorí Matúš Hrabovský, hovorca letiska. S otázkou trasovania pasažierov a možného sprísnenia pravidiel pre očkovaných sme kontaktovali aj Ministerstvo zdravotníctva SR. „Uvažujeme o zriadení veľkého call centra, ktoré by pomáhalo Úradu verejného zdravotníctva a masívne trasovalo ľudí bez toho, aby sme museli vyťažovať všetkých pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, prípadne vojakov a ďalšie skupiny ľudí,” tvrdí hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová pre náš denník. Na otázku, či pravidlá sprísnia aj pre očkované osoby, ktoré môžu byť stále prenášačmi, neodpovedala.

