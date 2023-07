Brbt v priamom prenose! Koncom minulého týždňa navštívil Bratislavu ukrajinský prezident Zelenskyj, ktorý rokoval s prezidentkou Čaputovou. Následne hlavy štátov mali spoločnú tlačovú konferenciu, keď sa Zelenskyj snažil poukázať na agresiu Ruska príkladom hrozby z výbuchu elektrární na území okupovanom ruskou armádou.

„Máte jadrovú elektráreň? Ako sa nazýva?“ prekvapil otázkou ukrajinský prezident, po ktorej však nasledovalo v miestnosti trápne ticho. „Nepamätáte si?“ pýtal sa Zelenskyj pred ním stojaceho mlčiaceho novinára. Následne mu prítomní zašepkali, že Mochovce. „A máte hydroelekráreň? Ako sa volá?“ pýtal sa ďalej Zelenskyj, a pritom sa pozeral na Čaputovú. „Vojany,“ odvetila mu zarazená prezidentka.

Volodymyr Zelenskyj bol v šoku, že mu nikto nevedel okamžite odpovedať na otázku ako sa volajú naše atómové a vodné elektrárne. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Na trapas slovenskej hlavy štátu okamžite zareagovali viacerí opoziční politici, ktorí Čaputovej vyčítali, že nevie, kde máme na Slovensku hydroelektráreň. Vo Vojanoch sa totiž nachádza tepelná uhoľná elektráreň. „Myslím si, že neexistuje študent na strednej škole, ktorý by nevedel, keď sa učí o Dunaji, že je tam najväčšia hydroelektráreň na Slovensku – Gabčíkovo. Jedine Zuzana Čaputová vie, že naša hydroelektráreň je vo Vojanoch. Takýto máme subštandard na čele štátu,“ kritizoval poslanec Tomáš Taraba (SNS-Život-NS). „Keby hlúposť kvitla, rozkvitol by Prezidentský palác,“ neodpustil si opozičný politik.

Kritikou na adresu prezidentky nešetrila ani strana Smer-SD. „Keď som pozeral tlačovú konferenciu prezidentky so Zelenským, skoro som odpadol! Prezidentka Slovenskej republiky ani nevie, aké máme na Slovensku najväčšie vodné elektrárne! Pane Bože, Gabčíkovo, pani prezidentka!” povedal predseda Smeru Robert Fico. „Samozrejme, nikto z novinárov nepovedal, že pani prezidentka sa pomýlila. Ukážte mi jedného novinára, ktorý by to povedal,“ poznamenal tiež Fico.

Pridal sa k nemu aj poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha. „Viete si predstaviť, že by sa takéto niečo stalo niekomu zo Smeru? Liberálne médiá by z toho vyrábali džingle, Zomri by chrlilo sedem memečiek denne, bratislavské kaviarne by pukali od smiechu. Ale keď sa takýto neuveriteľný trapas stane Čaputovej, tak všetci čušia ako voš pod chrastou,“ napísal Blaha.

O reakciu sme poprosili aj Prezidentský palác. „Prezident Zelenskyj adresoval svoju otázku všetkým prítomným na tlačovej konferencii počas toho, ako si prezidentka robila poznámky na svoje vystúpenie a jeho otázku prepočula. Keďže prezident odpoveď nezachytil a svoju otázku položil znova, prezidentka mu iba zopakovala to, čo predtým zaznelo v sále. Bolo chybou, že iba prekomunikovala odpoveď zo sály bez toho, aby si overila, na akú otázku vlastne odpovedala," vysvetľoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

„Myslím si, že to nie je znak nevedomosti či menšej inteligencie. Je to prerieknutie sa alebo taká chvíľková vedomostná indispozícia, ktorá nepramení z nevedomosti, alebo že by prezidentka nebola dostatočne rozhľadená, ale z momentálneho psychického rozpoloženia,” hovorí politológ Radoslav Štefančík. „Pani prezidentka povedala niečo, čo jej k cti nepridá, ale je to úplne normálne a nerobil by som z toho nejakú tragédiu,” poznamenal ďalej.

A čo hovorí politológ na kritiku opozície, že brbtu prezidentky sa internetoví vtipkári vôbec nevenovali? „Satirické stránky nie sú financované zo štátneho rozpočtu, nemôžeme o nich tvrdiť, že sú obrazom objektívnosti. Robert Fico, celá strana Smer aj ich mládežnícka úderka majú teraz dostatok príležitostí na to, aby vyvažovali neobjektívnosť najznámejších satirických stránok,” uzavrel Štefančík.

