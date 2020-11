Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zarába nehorázne peniaze aj spoza mreží. Je to o to zarážajúcejšie, že pri prehliadke kancelárie špeciálneho prokurátora sa ukázala jeho ešte väčšia (ne)aktivita počas výkonu funkcie, ako bolo doteraz známe. Situácia s nevyriešením jeho nástupcu potrvá ešte pár týždňov, dokonca až mesiacov.

Voľbu špeciálneho prokurátora vyhlasuje podľa zákona predseda parlamentu. „Voľbu vyhlási Boris Kollár až vtedy, keď bude zvolený nový generálny prokurátor,“ uviedla kancelária Národnej rady. Má to svoju logiku, lebo niekoľko kandidátov na post generálneho prokurátora sa spomína aj ako možná náhrada za Kováčika.

Jedným z nich je Ján Šanta, známy aj ako dozorujúci prokurátor v kauze zmenky, kde sú zatiaľ neprávoplatne odsúdení Marian Kočner a Pavol Rusko. „Nevylučujem to,“ povedal Šanta pre TV Markíza. Vypočúvanie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora sa uskutoční 19. a 20. novembra a hneď ďalší týždeň by mala v parlamente prebehnúť voľba.

To by bol ale najmenší problém. Kováčikovo vzdanie sa funkcie nadobudne podľa sme.sk platnosť až 1. februára 2021. Alternatívou vraj je, že by sa vedenie parlamentu muselo s obvineným dohodnúť na skoršom termíne, no Kováčik je aktuálne vo väzbe, čím sa situácia komplikuje. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga odhadol, že voľba špeciálneho prokurátora sa uskutoční v januári, alebo februári.

Kováčik má síce pozastavený výkon funkcie, no stále je prokurátorom a dostáva teda tretinu svojho platu. Podľa Transparency International Slovensko mal špeciálny prokurátor zarobiť za minulý rok takmer 105-tisíc eur! Poslanec SaS Alojz Baránik pritom upozornil na fakt, že Kováčikova bilancia (počet dozorujúcich prípadov : počet obžalôb) nebola tragická ako bolo doteraz známe - 61:0, ale ešte horšia: „Už nemá bilanciu 61:0. Pri prehliadke jeho kancelárie sa našlo 111 zatajených spisov.“

NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Akcia vraj má súvisieť s tým, že bývalý šéf KÚFS začal spolupracovať s políciou. Zdroj: Karol Farkaš

Tie si aktuálne rozdelili na preštudovanie iní prokurátori. Kováčik bol do funkcie zvolený prvýkrát v roku 2004, potom v roku 2009 a po tretíkrát v roku 2014. Podľa predkladacej správy k poslednej voľbe, sa Kováčik prejavoval ako "nesmierne pracovitý a húževnatý prokurátor".

