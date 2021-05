Predseda ŠTS si myslí, že Fico už zašiel priďaleko: „Podľa môjho názoru prekračuje hranice, ktoré sú minimálne etického charakteru. Nemám ale potrebu podávať trestné oznámenia, alebo žaloby na ochranu osobnosti.“ Fico Hrubalovi a sudcovi Najvyššieho súdu Jurajovi Klimentovi vyčíta prepustenie bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu.

„Juraj Kliment nemal nič spoločné s prepustením Kudličku,“ povedal Hrubala s tým, že on ako sudca prijal kauciu vo výške 100-tisíc eur. Prokurátorka vtedy nepodala proti jeho rozhodnutiu sťažnosť, a tak Kliment nemal ani o čom rozhodovať. „Neskôr som rozhodoval o Kudličkovom odsúdení. On sám ma namietal, no nepochodil.“ Kudlička napokon dostal 25 rokov nepodmienečne. Práve kvôli bývalému bosovi takáčovcov je dnes riešený aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Ten mal zariadiť, aby prokurátorka nepodala voči Hrubalovmu rozhodnutiu o nevzatí do väzby sťažnosť.

Bos takáčovcov Ľubomír Kudlička ide na 25 rokov za mreže. Zdroj: KAROL FARKAŠ

Hrubala sa dostal aj k ďalším veciam, ktoré mu Fico vytkol. Malo ísť o dopravné prehrešky z rokov 2001 a 2005, pričom pri prvom z nich sudca nafúkal. „Nie som na to hrdý. Pri druhom prehrešku (nehoda, poznámka redakcie) som nedostal 500-eurovú pokutu ako povedal Fico, ale takmer milión vtedajších korún (približne 33-tisíc eur),“ dodal Hrubala.

Predseda ŠTS sa rozhovoril aj o súčasnej horúcej téme, ktorou je kolúzna väzba. Podľa neho neberie ŠTS do väzby približne 30 percent obvinených: „Je to číslo, ktoré je vysoko nadštandardné. Ja osobne, ako aj moji kolegovia sa zaoberáme skúmaním, či je možné kolúznu väzbu nahradiť. Je to ústretové voči obvineným.“