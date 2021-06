Bojovník proti pandémii smrteľného koronavírusu a prvý zaočkovaný Slovák, prof. Vladimír Krčméry (60) čelí vyhrážkam fyzickej likvidácie. O mimoriadne nepríjemnej situácii, ktorá zasiahla do jeho súkromného života, sa rozhovoril pre denník Plus JEDEN DEŇ!

Iba náhodou sa Slovensko dozvedelo o horore, ktorý si Krčméry prežíva na vlastnej koži! Krátko pred nedávnou tlačovou konferenciou, na ktorej sa profesor zúčastnil spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (51) a ministrom vnútra Romanom Mikulcom (49) totiž ruchové mikrofóny zachytili rozhovor, ktorý šokoval prítomných politikov aj celé Slovensko. „Vyhrážali sa, že ma podpália zaživa s benzínom. Prišli pre mňa policajti, zachránili ma," zdôveril sa Krčméry šéfovi rezortu vnútra.

Hoci išlo o interný rozhovor, Krčméry neskôr informáciu potvrdil. „Vyhrážky, o ktorých hovoríte, sa odohrali vo virtuálnom priestore, pričom mňa na ne upozornila samotná polícia. Ak mám byť úprimný, prácou polície som bol príjemne prekvapený, keďže ma sami a z vlastnej iniciatívy varovali pred možným rizikom," uviedol pre náš denník s tým, že vo veci už bol vypovedať. Podobné prípady sa podľa Krčméryho slov začali množiť najmä po tom, čo sa na internete objavil hoax o údajnom pochybnom očkovaní, ktoré mal zastrešovať v Afrike. „V Afrike sme pritom nikdy neočkovali,“ zdôraznil.

Na snímke epidemiológ Vladimír Krčméry Zdroj: krcmery

Skúsený infektológ však priznáva, že s vyhrážkami či osočovaním sa už stretol aj v reálnom živote. „Nedávno ma neznáma žena slovne napadla priamo pred kostolom. Väčšina slovných útokov prebieha vo forme nadávok. Ak spomíname Afriku, stretol som sa tam s podobným osočovaním, keď sme miestnym ponúkali lieky, ktoré pomáhali predchádzať malárii. No nečakal som, že sa podobný scenár zopakuje v Európe," povedal. Situáciu pripisuje strachu. „Ľudia sú zo situácie spojenej s pandémiou vystrašení a týmto spôsobom zrejme ventilujú svoju úzkosť," konštatoval s tým, že s vyhrážkami sa stretávajú aj jeho kolegovia. „Pokiaľ viem, podobným útokom čelil vedec Pavol Čekan či hlavný hygienik Ján Mikas," dodal.

O policajnú ochranu Krčméry žiadať neplánuje. „Neplánujem žiadať o ochranu, viem, že je to nereálne. Plánujem sa však čím skôr odsťahovať zo Slovenska. Asi do krajiny, kde máme projekty. V boji proti infekciám dokážem tam pre pacientov urobiť viac ako na Slovensku," uzavrel. Podľa bezpečnostného experta Juraja Zábojníka by však požiadavka na policajnú ochranu mohla byť v danom prípade legitímna. „Pokiaľ sa prof. Krčmérymu niekto vyhráža usmrtením, potom má nárok žiadať o ochranu. Požiadavku je následne nutné dôkladne vyhodnotiť a na základe reálnej hrozby konať," konštatoval expert s tým, že podobných udalostí v posledných mesiacoch pribúda. „Tých vyhrážok je vo všeobecnosti v poslednom období toľko, že by sme potrebovali štyri policajné zbory a 60 000 policajtov," odkázal.

Ministerstvo vnútra situáciu nekomentovalo. „Obráťte sa prosím na komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru," odkázala riaditeľka tlačového odboru ministerstva vnútra Barbara Túrosová. Polícia do uzávierky na naše otázky nezareagovala.