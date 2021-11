Hoci vláda neustále deklaruje záujem o zavádzanie reforiem, prakticky pri všetkých je ich priechodnosť otázna. Kľúčové zmeny totiž často narážali na viaceré problémy, čo tvrdia aj odborníci. Podľa politológa Tomáša Koziaka koalíciu v reformných krokoch brzdí hneď niekoľko faktorov. „Možno to vyznie ako klišé, no pandémia koronavírusu výrazne ovplyvňuje formu i obsah vládnutia. Navyše reformy zdravotníctva, súdnictva či školstva, ktoré si koalícia vytýčila ako cieľ, sú niečím ohromne komplikovaným. A poradiť si s nimi nedokázala žiadna z predošlých vlád ani za výrazne priaznivejších podmienok," zhodnotil politológ. Dodal, že napríklad školská reforma je na stole už 20 rokov.

Problémom je podľa odborníka aj jeden z koaličných partnerov – šéf Sme rodina Boris Kollár. Ten kvôli reformám najskôr hrozil odchodom z koalície. Neskôr tvrdil, že peniaze z Plánu obnovy na tieto zmeny sa môžu realokovať inde. „Slovensko sa oficiálne zaviazalo ku konkrétnym dátumom pre naplnenie vopred stanovených míľnikov a cieľov,” korigoval jeho vyjadrenia Úrad vlády. „Dbá na to, aby sa žiaden z reformných krokov nepodpísal pod prepad jeho volebných preferencií," konštatoval Koziak správanie šéfa Sme rodina. S týmto súhlasí aj jeho kolega politológ Radoslav Štefančík. Otázkou podľa neho tak ostáva, či sa niektorú z navrhovaných zmien podarí presadiť v budúcnosti. „Predseda parlamentu Kollár ukazuje, že on ani nemá záujem presadzovať reformy, jemu stačí prešľapovať na mieste a byť spokojný s tým, čo má,” vysvetlil. Obaja odborníci však zdôrazňujú, že reformy majú v dlhodobom hľadisku viac pozitív než negatív.

Problémom je podľa politológov aj súdržnosť koalície. „Po odchode Igora Matoviča z funkcie premiéra začína byť problematické rozdielne nastavenie jednotlivých strán. Azda to je hlavným faktorom ich slabosti a neefektívnosti v presadzovaní reforiem,“ vysvetlil politológ Grigorij Mesežnikov. Pri otázke možného vývoja hovorí o dvoch možnostiach – vynechanie Kollára z hlasovaní o reformách alebo úplné vylúčenie Sme rodina z koalície. „Myslím, že tento postup by mohol priniesť väčší konsenzus," povedal k druhej možnosti. Tu však nastáva ďalší problém. Z pôvodných 95 poslancov koalíciu zatiaľ opustili štyria. To by pri prípadnom odchode Sme rodina znamenalo 74 poslancov, čo nenaplní poslaneckú väčšinu. Pri hlasovaní o dôležitých zmenách no aj bežných zákonoch by sa tak museli spoliehať na tichý súhlas ostatných poslancov. To sa ukázalo aj včera, pri hlasovaní o zákone týkajúcom sa národných parkov.

„V tejto chvíli je síce ťažké povedať, ktorá z navrhovaných reforiem a v akej podobe nakoniec prejde, no myslím, že v konečnom dôsledku sa aspoň niektoré z nich i keď oklieštené presadiť podarí," verí Koziak. Predčasný koniec koalície odborníci zatiaľ vylučujú.

Ak neschválime včas reformy, môže to ohroziť aj financie z Plánu obnovy a odolnosti Jednotlivé opatrenia v Pláne obnovy a odolnosti sa nedajú presúvať ani meniť za niečo iné, vysvetlil Úrad vlády. Narážal tak na slová Borisa Kollára o možnom presunutí financií z Plánu obnovy z reforiem na iné opatrenia. Úrad vlády v reakcii na Kollára pripomenul, že Slovensko sa už oficiálne zaviazalo ku konkrétnym dátumom pre naplnenie vopred stanovených míľnikov a cieľov. Práve na ne sú podľa Úradu vlády naviazané presné finančné balíky vo forme jednotlivých platieb. „Tieto zdroje sa nedajú presúvať medzi jednotlivými oblasťami systémom, že peniaze z neschválenej reformy súdnej mapy sa prevedú napríklad na podporu dopravy," priblížil. Nesplnenie čo i len jedného míľnika môže podľa úradu ohroziť či oddialiť celú platbu. Napríklad podľa portálu sme.sk v prípade neschválení súdnej mapy Slovenskopríde takmer o 450 miliónov eur.