Polarizujúcu a čoraz radikálnejšiu spoločnosť pociťuje slovenská hlava štátu už dlhší čas. Zo strany politikov ju predovšetkým Robert Fico a podpredseda Smeru Ľuboš Blaha (42) nazývajú vlastizradkyňou, agentkou USA alebo agentkou amerického finančníka Georgea Sorosa (92). „Ľudia, ktorí sa mi vyhrážajú zabitím, používajú tie isté slová,“ povedala Zuzana Čaputová s tým, že politici by mali vážiť, čo hovoria. Za vyhrážky už podala prezidentka aj trestné oznámenia a zvažuje ďalšie právne kroky.

„Páni, ktorí to šíria vedome, klamú,“ priblížila. Hlava štátu už pritom vyhrala jeden súd s Blahom týkajúci sa jeho slov a obvinení. „Výroky žalovaného, v ktorých obviňuje prezidentku z obzvlášť závažných trestných činov, pri ktorých je evidentná snaha žalovaného o vyvolanie silných negatívnych emócií u jeho priaznivcov voči prezidentke, nie sú obhájiteľné slobodou prejavu,“ odôvodnil Okresný súd Bratislava I s tým, že slová Blahu majú útočnú povahu s cieľom podnecovať silné negatívne emócie. Prezidentke dal napokon za pravdu aj Ústavný súd.

Zuzana Čaputová sa dnes vyjadrila aj ku kontroverznému paragrafu 363, ktorý Generálnu prokuratúru oprávňuje zrušiť obvinenie. Ona sama zatiaľ nedospela k tomu, že by voči Marošovi Žilinkovi navrhla disciplinárne konanie. „Zvažujem podať návrh na Ústavný súd, ktorý by povedal, či je takýto silný nástroj v súlade s ústavou. Uvažujem sa tiež spýtať, či zákonné vymedzenie právomocí generálneho prokurátora je ešte v ústavných medziach,“ zdôraznila prezidentka.

Slovensko tiež čoraz intenzívnejšie rieši možný pád vlády Eduarda Hegera (46). S návrhom na vyslovenie nedôvery vláde prišla najnovšie opozičná SaS. Ak by parlament skutočne vyslovil vládnemu kabinetu nedôveru, Čaputová by bola povinná ju odvolať a následne vymenovať inú vládu, ktorá by mala podporu v parlamente, alebo úradnícky kabinet. „Nie je snom žiadneho prezidenta, a ani môj, zostaviť úradnícku vládu,“ načrtla hlava štátu svoje prípadné kroky.

