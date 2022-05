Poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú pozná verejnosť ako ráznu političku. Energická povaha z nej priam srší, občas sa jej však možno vymkne spod kontroly. To aspoň tvrdí náš zdroj z metropoly východu. Denník Plus JEDEN DEŇ totiž získal informáciu, že v známom košickom hoteli Boutique Maraton došlo k incidentu. „Malo dôjsť k nejakej potýčke a škode na majetku hotela. Celá vec skončila na polícii. Zapletená do toho mala byť známa politička," prezradil náš zdroj, ktorý si neželá byť menovaný.

Janka Bittó Cigániková priznala, že v Košiciach sa istý incident odohral, avšak... Zdroj: IG/JankaBittoCiganikova

Spomínanou političkou nemá byť nikto iný ako práve predsedníčka Zdravotníckeho výboru Cigániková. Škoda na majetku hotela mala vzniknúť buď jej pričinením, alebo jej sprievodom. Či išlo o zničený nábytok alebo inú záležitosť, nateraz nevieme.

Keď sme v súvislosti s incidentom oslovili počas víkendu Bittó Cigánikovú, nepoprela ho, jej výklad toho, čo sa stalo, bol však diametrálne odlišný. „Nebola som v Košiciach určite niekoľko posledných týždňov, nepamätám si ani názov toho hotela. Kedy to malo byť?" pýtala sa nás najprv. Potom, čo sme jej bližšie priblížili, o čo ide, rozpamätala sa.

V snahe o poskytnutie priestoru aj opačnej strane sme kontaktovali priamo majiteľa hotela Richarda Havrillu, ktorý okrem iného zastáva aj funkciu predsedu Východoslovenského futbalového zväzu. Na veľké počudovanie sme však dostali len strohú odpoveď. „Informácie o našich hosťoch poskytujeme len v prípade, ak si to vyžiadajú oprávnené štátne organizácie, ktoré preukážu zákonom stanovenú odôvodnenosť tejto požiadavky," napísal nám zo zahraničia v SMS. Na otázku, či môže aspoň potvrdiť, že sa daný incident v hoteli skutočne odohral, Havrilla odpísal: „Na túto otázku odpoviem takisto ako pri prvej otázke."

Viac svetla do celej situácie môže vniesť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice-Staré Mesto, na ktorého oddelení má daný prípad „ležať". Napriek viacerým pokusom o skontaktovanie sa s hovorkyňou krajského riaditeľstva Lenkou Ivanovou sa nám to však počas víkendu do uzávierky nepodarilo.