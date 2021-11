Komisár pre deti je možno menej známa funkcia, no o to dôležitejšia. A práve dnes si poslanci začínajú vyberať spomedzi osmičky kandidátov toho najvhodnejšieho. Medzi favoritov na víťazstvo patrí aj bývalá poslankyňa Natália Blahová, ktorá sa preslávila aj tým, že poukázala na ohavné správanie personálu k maloletým deťom v resocializačnom zariadení Čistý deň. Blahová je známa aj svojou kritikou voči dlhoročnej komisárke pre deti Viery Tomanovej.

Blahová je bývalá poslankyňa SaS, no pred voľbami 2019 sa ich cesty rozišli. To ale hneď hodila za hlavu a začala sa venovať tomu, čo ju napĺňa najviac - pomáha deťom. Podporné stanovisko jej ku kandidatúre na komisárku pre deti dalo hneď niekoľko organizácií, ako napríklad Občianske združenie (OZ) Dom poznania, OZ Fascinujúce deti, OZ Detský lesný klub Domček, Komunitné centrum RIAN a ďalšie.

V rozhovore sa dozviete:

Čo je nové v kauzách Čistého dňa a prečo ju majitelia resocializačného zariadenia žalujú

Aký má Blahová názor na doterajšiu komisárku pre deti Vieru Tomanovú a čo považuje za jej najväčší prešľap

V akej súvislosti spomína na Mariana Kočnera

Ako sa vyvarovať tomu, čo sa dialo v Čistom dni

Čo všetko chce ako komisárka pre deti urobiť

Ako vníma svoje šance na zvolenie a aj to, či očakáva podporu od SaS

Bývalá poslankyňa a dnes sociálna pracovníčka Natália Blahová prijala kandidatúru na post Komisárky pre deti. Zdroj: Archív

Vo voľbách 2019 ste sa nedostala do parlamentu. Čomu sa od tej doby venujete?

Tak ako predchádzajúcich 15 rokov som stále sociálna poradkyňa, pracujem v Asociácii náhradných rodín a venujem sa náhradným rodinám, alebo rodinám v krízových životných situáciách.

Ešte ako politička ste poukázala na problémy, ktoré sa diali v resocializačnom zariadení Čistý deň, ktoré malo pomáhať práve maloletým. Naopak, diali sa tam nehorázne veci. Teraz sú v súvislosti s vašimi zisteniami podávané žaloby paradoxne na vás. Kto ich na vás podáva a prečo?

Tých žalôb je päť. Za poškodzovanie dobrého mena ich podávajú manželia Tománkovci každý zvlášť, potom Čistý deň ako právnická osoba a dve skupiny ľudí, ktorých zastupuje ako advokátka Tománková. Sú to žaloby o ochranu osobnosti a celkovo odomňa žiadajú 90-tisíc eur a ospravedlnenie vo všetkých relevantných médiách. Takže toto ich trápi, ochrana ich dobrého mena.

Ako to vnímate vy, že oni si chránia dobré meno a pritom sa už dvoma rozsudkami súdov potvrdilo, že sa v Čistom dni diali veci, na ktoré ste poukázala?

Potvrdilo sa všetko, nielen na čo som poukazovala v súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí. Máme už v rukách rozsudok Okresného súdu Trnava vo veci žaloby Čistý deň voči mne, kde si sudkyňa dala dohľadať vyšetrovanie súvisiace s týraním a zneužívaním detí a závery hovoria o tom, že skutky tak ako boli popisované sa stali, vyšetrovateľ ich však nevyhodnotil ako trestný čin. Moje výroky, ktoré som v tejto súvislosti predniesla sú teda pravdivé.

Ale prečo vás potom Tománkovci žalujú?

Myslím si, že tých 5 žalôb je z ich strany forma šikany. Personifikovali si ma ako úhlavného nepriateľa a týmto spôsobom ma chcú trestať. A celkom sa im to darí. Žaloby začali podávať v roku 2019, je to teda práca na niekoľko rokov pre mnoho právnikov. Tománkovú to netrápi, ona ako advokátka si spory zastupuje sama. Mňa a moju rodinu to trápi dosť, lebo nás to finančne vyčerpáva, aj keď dostávame od advokátov zľavy a sú veľmi ústretoví. Pre bežnú rodinu je ale neúnosné súdiť sa niekoľko rokov.

Sledujete ešte vývoj detí z Čistého dňa po tom, ako sa resocializačné zariadenie zrušilo?

Mám prehľad cez ich rodičov. V niektorých prípadoch život detí pokračuje dobre. Ozvali sa mi ale aj deti, ktoré ešte neboli vypovedať a chceli hovoriť o nových skutočnostiach. Dnes už sú to mladí dospelí ľudia. Chodia vypovedať v mieste svojho bydliska, bežia teda trestné veci, o ktorých nemám žiadnu vedomosť.

Na ďalšej strane nájdete, prečo môžu mať ešte Tománkovci veľký problém a najväčší prešľap Viery Tomanovej.