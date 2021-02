Keď sa po vlaňajších februárových voľbách skladala vláda, hovorilo sa, že nominant Sme rodina Holý bude poskytovať zložkám štátu „len” poradenské služby. Následne však dostal vlastný úrad. Podpredseda vlády pre legislatívu má pod sebou tri sekcie – legislatívu, právny úrad a projektové riadenia. „Formálne sme súčasťou Úradu vlády. To nie je na stránke, to by ste si museli čítať zákon,” poznamenal po tom, čo sme upozornili, že štruktúra jeho úradu nie je zverejnená a nemá ani samostatnú stránku.

Vydupal si zmenu v zákone

Po zmenách v zákone má dokonca aj štátneho tajomníka. Holý tvrdí, že to nie je novinka a právna norma platí už rok. Pravda to však úplne nie je. Legislatívna úprava vstúpila do platnosti v máji a účinnosť nadobudla od tohto roka. Podpredseda vlády sa bráni, že za to môže pribúdajúca práca. „Časť tejto agendy je priamo v kompetencii štátneho tajomníka,” obhajoval sa. Za svojím človekom stojí aj Sme rodina. „Pán Holý má veľa úloh a preto nevidím dôvod, prečo by nemal mať taký veľký úrad aj štátneho tajomníka,” vyjadril sa šéf strany Boris Kollár.

Kto je Martin Hypký?

Zaujímavosťou pritom je, že pravou rukou vicepremiéra sa stal Martin Hypký, s ktorým bol Holý dva roky spoločník v trnavskej firme Trigo Tech. Hypký bol niekoľko rokov spolumajiteľom aj trnavskej školy Besst, kam chodia deti premiéra Igora Matoviča. Tú vlastní Peter Krajčovič, ktorý je tiež majiteľom aj firmy Eurolab Lambda. Od tej vláda opakovane nakúpila antigénové testy. „Prepáčte, ale nákup antigénových testov, okolo môjho úradu ani nešiel,” povedal Holý pre náš denník s tým, že toto prepojenie nepovažuje ani za konflikt záujmov, ani za klientelizmus. Požiadali sme o stanovisko aj Úrad vlády, do uzávierky nám však vyjadrenie neposlali.

Predchodcovia to vidia jasne

Expremiéra Petra Pellegriniho, ktorý bol v minulosti aj podpredsedom vlády, tieto informácie zaskočili. Hypký je podľa neho dokonca zbytočný, rovnako ako aj Holý. „Jeho doterajšou činnosťou je akurát dovoz koronavírusu z Británie na Slovensko, prípadne príprava korupčných právnych noriem,” poznamenal s tým, že celý úrad treba zrušiť. So svojím straníckym šéfom súhlasí aj ďalší bývalý vicepremiér Richard Raši. „Ak je vicepremiér Holý najzbytočnejším členom vlády, jeho štátny tajomník je v tomto rebríčku ešte nad ním,” poznamenal.

Je to obraz ich mentálneho sveta, reaguje odborník

Politológa Radoslava Štefančíka tieto pomery neprekvapili. „Je to presný obraz mentálneho sveta hnutia Sme rodina, ktoré doposiaľ dosiahlo všetko, čo chcelo. Idú si za svojím, a to aj s podporou premiéra Igora Matoviča. Ak sa pozrieme na šéfa hnutia a jeho kontroverzné pozadie, dávam na zváženie čitateľovi, čo by to tak mohlo byť,” zhodnotil.

Čím sa ešte Holý preslávil

1. Výnimka na cestovanie do Británie – Počas pendlovania nepodstúpil test ani povinnú karanténu a na svoje cesty mal výnimku od hlavného hygienika SR, momentálne má už druhýkrát pozitívny test.

2. Zákon o verejnom obstarávaní – Holý chce zadávať stavebné zákazky priamo bez súťaže až do výšky 5,3 milióna eur.

3. Nóbl adresa – Jeho úrad sídli v luxusnom kancelárskom komplexe s výhľadom na Bratislavu a terasou na Námestí 1. mája v Bratislave.

4. Konflikt s Úniou miest Slovenska – Vicepremiér označil kritikov svojho stavebného zákona za novodobých zemepánov a synonymum korupcie.