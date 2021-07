V rozhovore sa dočítate:

či je zaujatý voči Igorovi Matovičovi

ako vidí súboj medzi liberálmi a konzervatívcami

či sa plánuje vrátiť do politiky a kam

kde bude dovolenkovať

Ako sa vám žije na politickom dôchodku?

Tak som ešte mladý dôchodca. Ja tomu hovorím, že visím v medzipriestore. Či je to politický dôchodok, neviem konštatovať.

Plánujete sa teda vrátiť do politiky?

Ono je takto. Niekto iný povedal, že sú ľudia, ktorí z politiky žijú, a ľudia, ktorí žijú politikou. Ja, chválapánubohu, nie som odkázaný na to, aby som z toho žil. Ale musím povedať, že mňa politika baví a nevylučujem, že keď niečo človeka baví, ťažko sa toho vzdá.

A vylučujete návrat do KDH?

Viete čo, tam je to na dlhšie. Neviem, nakoľko sa mám o tom rozšíriť. Ja mám svedomie čisté, prišiel som do KDH, ktoré nemalo na výplaty, a odišiel som z KDH, v ktorom ostalo o milión eur viac ako predtým. Urobil som, čo som mohol, to, čo som sľúbil, ja mám svedomie čisté a je to na svedomí tých, ktorí si proste neželali, aby som v KDH bol, a už vôbec si neželali, aby som tam mal nejakú funkciu. Takže je to skôr otázka na nich.

Máte ponuky z iných strán, poprípade také, ktoré zvažujete?

Kto by chcel starého KDH-ka (smiech). Viete, ako sa hovorí, raz depešák, navždy depešák. Raz bývalý predseda KDH, tak už som navždy predsedom KDH. A ja sám som rozmýšľal, čo by mohlo byť taký politický zmysel môjho bytia, že aký by mohol byť ten ďalší zápas okrem toho, že človek má chcenie zmeniť niečo k lepšiemu. Je aj také, že čo ma nenecháva spať alebo laxným, je zápas o podobu konzervativizmu. Mňa mrzí, že ten konzervativizmus sme vydali ľuďom typu Mazurek, Kotleba, Vašečka a že to je konzervativizmus a svetský svet ho takto vníma. Ja som konzervatívec a tiež predstavujem jednu z podôb konzervativizmu a chcem bojovať ďalej ten zápas, že konzervativizmus má rôzne podoby a ten, čo je teraz ľuďom ponúkaný, nie je jediný.

Liberálne strany ako SaS alebo Progresívne Slovensko to asi nebudú…

Veci musia dávať logiku. Človek musí aj vzhľadom na to, že má slobodu, sa rozhodnúť. Nie som k ničomu nútený alebo na nič odkázaný, dôležité je, aby sa aj tamojší ľudia s vami cítili komfortne. Určitá chémia by mala byť tam, kde chcete stráviť nejaký čas. Ono je to taký zvláštny paradox, že ak ja budem chcieť brániť určitej podobe konzervativizmu, tak možno s pomocou ľudí, ktorí nie sú konzervatívcami. A to sa v histórii ľudstva stáva – že sa spoja ľudia, ktorí sú ideovo nie rovnakí, ale majú väčšieho nepriateľa alebo problém a dokážu sa spojiť.

Spoluprácu s liberálmi by ste si teda vedeli predstaviť…

Ja tomu zápasu, čo je teraz, naozaj nerozumiem. Myslím si, že civilizačný problém máme inde. Máme problém v tom, či sme západoeurópska civilizácia alebo byzantská. Či chceme autoritatívne režimy ako s osvieteným panovníkom, ktorému záleží na blahu ľudu a podobné drísty, alebo sme západoeurópska civilizácia, ktorá vie, že demokracia je ťažká a nie je pre každého. A to je civilizačný front a ja tento front, čo sa tu teraz vykopáva a niekto z neho žije, lebo mu poskytuje energiu topiť liberálov v Dunaji, ja som to odmietol a stále odmietam.