Hlina „kampaňoval“ v rodnom kraji: S dcérenkou v srdci hôr!

Je to už nejaký ten piatok, čo bývalý predseda KDH Alojz Hlina nasadol do svojho foodprívesu a oslovuje voličov po celom Slovensku. Má čo robiť - do parlamentu sa chce prekrúžkovať zo 150. miesta na kandidátke SaSky.