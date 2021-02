Na Slovensku denne umiera vyše sto ľudí a sme jedna z mála krajín, ktoré žiadajú o medzinárodnú pomoc. Situácia v nemocniciach je už dlhodobo kritická. Hlavný hygienik v rozhovore pre Denník N prezradil, že ho situácia neteší.

"Robíme maximum. Samozrejme, človek uvažuje nad všetkým. Aj nad tým, či mu to stojí za to byť terčom posmechu alebo keď sa vám vyhrážajú smrťou. Bojím sa o svoju rodinu. S políciou riešime viaceré vyhrážky," prezradil Ján Mikas.

O týchto veciach, podľa vlastných slov, hovoril aj s okruhom blízkych kolegov na úrade verejného zdravotníctva, ktorí tiež čelia rôznym druhom útokov.

"Povedali sme si, že skúsime ešte zabojovať. Bolo by nezodpovedné, keby som odišiel teraz, v najhoršej situácii. Bola by to ľahká voľba. Neviem si predstaviť, že by som sa niekde z úzadia v obývačke pozeral na to, ako sa ostatní trápia. Budem ďalej pracovať," oznámil a dodal, že ak minister usúdi, že by malo dôjsť k jeho výmene, bude to akceptovať,

Mohlo by vás zaujímať: