Opoziční nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD podali v pondelok do podateľne NR SR návrh na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z postu ministra financií.

Oznámil to na brífingu predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR podľa neho podpísalo 39 opozičných parlamentných poslancov.

"Igor Matovič politicky zodpovedá za chaotický stav a za rozklad štátu, ktorých sme v dnešných dňoch svedkom. Kritické pandemické obdobie odhalilo v plnej nahote zlyhania dvoch vlád Igora Matoviča, ale aj zlyhanie celej parlamentnej väčšiny, ktorá má exekutívu kontrolovať, korigovať jej činnosť, a nie jej bezhlavo slúžiť," priblížil Pellegrini.

Matovič ako predseda najsilnejšej koaličnej strany podľa Pellegriniho riadi túto vládu, bez jeho zvolenia sa v tomto štáte neudeje nič. "Je preto logické, že ešte pred tým, ako sa 'pustíme' do (odvolávania) vlády ako celku, sme sa rozhodli podať návrh na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi aj spolu s inými opozičnými poslancami. Ako dopadne hlasovanie, to už je na pleciach vládnej koalície. Uvidíme, akú podporu či nepodporu Matovič dostane. My sme si vedomí našich počtov. Tohto človeka však nemôžeme nechať bez povšimnutia," povedal.

Matovič, ktorý podľa Pellegriniho napáchal toľko zla v tejto krajine, si nemôže myslieť, že odchodom na "teplé miestečko ministra financií a vicepremiéra si bez povšimnutia bude tichučko sedieť". "Musíme mu nastavovať zrkadlo, pretože Igor Matovič je momentálne najväčšie zlo slovenskej politiky," podčiarkol Pellegrini.

"Tých prehreškov sa ukázalo najviac práve teraz, keď Igor Matovič sedí na stoličke vicepremiéra a ministra financií. Logicky mu však pripomíname celé jeho jedenapolročné obdobie, ktoré má za sebou," dodal Pellegrini.

