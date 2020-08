Ondrej Šoth sa stal generálnym riaditeľom Štátneho divadla v Košiciach po pochybnom výberovom konaní 1. júna 2020. Vyzerá to, že v kultúre je táto situácia pomerne bežná. Podobný priebeh malo totiž aj výberové konanie v roku 2010, kedy sa Šoth stal šéfom Slovenského národného divadla. V tom období boli v komisii dve osoby, ktoré sa následne stali jeho riaditeľmi súborov. Jedným z nich bol aj Vlastimil Harapes, ktorý pár mesiacov viedol baletný súbor prvej scény. Podľa našich informácií bol však šéfom zrejme len na papieri a v divadle sa nezdržiaval takmer vôbec. V kuloároch sa navyše tvrdilo, že Baletu SND šéfoval Ondrej Šoth. Podobný scenár sa teraz opakuje v Košiciach.

V komisii bolo niekoľko osôb s napojením na osobu nového generálneho riaditeľa. Napriek tomu, že Šoth tvrdil, že neplánuje žiadne veľké prevraty a revolúcie, pred pár dňami odvolal šéfa činohry Milana Antola a Karola Kevického, ktorý viedol operu. Peter Dedinský, ktorého Ondrej Šoth vymenoval hneď po nástupe do čela baletného súboru, mal podľa našich informácií odísť po mesiaci vo funkcii a to na vlastnú žiadosť. Ten sa k celej situácii odmietol vyjadriť. Podľa našich informácií mal však po odchode z košického divadla vysvetliť celú situáciu ministerke kultúry Natálii Milanovej.

Ako sme sa dozvedeli, za odchodom mladého riaditeľa mala byť aj diskreditačná kampaň zameraná na Šothovho predchodcu a dirigenta divadla Igora Dohoviča. "Áno viem o sťažnosti na moju osobu, myslím si, že napokon nebola ani zaevidovaná," potvrdil Dohovič nášmu denníku. "Generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice Ondrej Šoth predstavil v piatok 31. júla nových riaditeľov opery, baletu a činohry, ktorí sa svojich funkcií ujmú 1. augusta 2020. Riaditeľom opery sa stal Roland Khern Tóth, balet povedie Andrej Petrovič a činohru Anton Korenči,"uvádza sa na webe divadla.

Zachová sa nové vedenie slušne?

O niečo zhovorčivejší boli Dedinského bývalí kolegovia, ktorí sa o svojom konci vo vedení dozvedeli zo dňa na deň. Karol Kevický sa pre náš denník vyjadril, že vie, že Ondrej Šoth je kontroverzná osobnosť, ale zo svojho mandátu má na takéto kroky právo. "Post šéfa opery je dočasný a vy nemôžete urobiť nič iné, než dobre slúžiť," povedal s tým, že so spôsobom odvolania nemusí súhlasiť, ale to na tejto skutočnosti nič nemení.

A čo hovorí na nového riaditeľa Rolanda Kherna Tótha? "Nemôžem sa k nemu vyjadriť, pretože ho nepoznám a pracovne som s ním nikdy neprišiel do styku," povedal exšéf opery. Faktom je, že pán Khern Tóth je na Slovensku veľkou neznámou. "Môžem byť nespokojný s tým, ako situácia prebehla, určite by som bol rád, ak by k výmene došlo tak, ako je to bežné v Európskych, ale aj Svetových kultúrnych domoch, kde riaditeľ svojho nástupcu uvedie do koncepcie, ale aj problematiky. K výmene tak príde kontinuálne, čo je pre divadlo dôležité. Ja len dúfam, že s tvorcami, ktorých sme oslovili na spoluprácu, sa bude jednať slušne. To je všetko,"uzavrel Karol Kevický, ktorý bude v divadle ďalej.



Na snímke zľava exriaditeľ Opery Štátneho divadla Košice (ŠDKE) Karol Kevický a šéfdirigent Vinicius Kattah počas tlačovej konferencie ŠDKE k premiére opery Ludwiga van Beethovena Fidelio v Košiciach 19. februára 2020. FOTO TASR – František Iván Zdroj: Franti?ek Iv?n

Neštandardný svadobný dar

Milan Antol sa o svojom odchode z vedenia dozvedel krátko po svojej svadbe. "Po návrate zo svadobnej cesty (22. 7. 2020) som sa mal dostaviť ku generálnemu riaditeľovi. Očakával som poradu vedenia, ale napokon som zistil, že na tomto stretnutí som sám," vysvetlil okolnosti vyhadzovu s tým, že o svojom nasledovníkovi nemal ani tušenia a jeho koniec ho prekvapil. "Mali sme plány na dva roky dopredu a aj po nástupe pána Šotha do funkcie sme mali stretnutie, kde ma ubezpečil, že ideme ďalej a činohre zaručuje autonómiu. Preto ma moje odvolanie prekvapilo," vysvetlil pre náš denník s tým, že odvolávať riaditeľov v lete je nešťastné, pretože im zároveň znemožňuje rozlúčiť sa so súborom.

Tlačová konferencia Štátneho divadla Košice k premiére hry Jurgova Hana v Košiciach 22. januára 2020. Na snímke zľava režisérka Alena Lelková a riaditeľ činohry Milan Antol. FOTO TASR – František Iván Zdroj: Franti?ek Iv?n

Čo na to odborník?

Situáciu v metropole východu ostro sleduje aj bývalý riaditeľ Baletu SND a tanečný teoretik Emil Bartko, ktorý obsadenie šéfov umeleckých súborov po nástupe nového Generálneho riaditeľa Ondreja Šotha vníma ako samozrejmé pokračovanie personálnych riešení po odvolaní bývalého riaditeľa P. Himič, ktoré saa udialo v júni 2019.

"Výsledný efekt ma trochu prekvapuje. Samozrejme v tomto kontexte nekomentujem menovanie Onfreja Šotha do funkcie GR - to je iná kapitola. Ale zmeny na poster riaditeľa baletu ma viac než prekvapili. Nie tak menami osôb, ako spôsobom a rýchlosťou ich výmeny v krátkom čase bez vysvetlenia," poznamenal pre našu redakciu s tým, že pozná životopisy oboch tvorcov.

"Potešilo ma, keď sa tam objavilo mena Petra Dedinského z hľadiska vytvárania možností pre novú generáciu tvorcov s dôrazom na formovania baletného súboru. Andrej Petrovič je zas predstaviteľ súčasných ambícii v oblasti moderného tanca, ktorý nemá až také skúsenosti z divadelnými súborom, pričom nezabúdam na jeho tvorbu v rámci Baletu SND pod názvom The Tempest," povedal Bartko. "Ide o zmenu v dramaturgii a smerovaní baletného súboru? Ide o ponechanie si priestoru pre vlastnú tvorbu pre GR a jeho tím, kde dominuje jeho dlhoročná spolupracovníčka v oblasti dramaturgie titulov Zuzana Mistríková? Ide o ďalšie aktivity generálneho riaditeľa, podobné doteraz nie celkom presne vysvetleným pôsobeniam v balete divadla v Ústí nad Labem (1994 -1998) a na čele SND?,"opýtal sa s tým, že mu zostáva veriť v odpovede vedenia košického divadla.

"Generálny riaditeľ je na dovolenke a svoje stanovisko k otázkam Vám pošle zajtra," reagoval tlačový odbor Štátneho divadla v Košiciach. Doterajšie pôsobenie nového vedenia v Kosiciach vníma pozitívne aj ministerka Milanová. "MK SR ako zriaďovateľ vníma spoluprácu s novým vedením ŠDK pozitívne, všetky úlohy zo strany zriaďovateľa (napr. úprava rozpočtu, zaslanie správy o činnosti za prvý polrok 2020, príprava novej umeleckej činnosti a tiež protipandemické opatrenia) divadlo načas a riadne plní," reagovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Viciaňová.