Poslanec si tento pondelok prevzal aj uznesenie. „Je to blud. Je to neopodstatnené. Ide o výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou,” reagoval. Herák, ktorý pôsobí aj ako štatutár občianskeho združenia Fantázia detí neskôr doplnil, že odmieta, žeby sa stali veci, z ktorých bol obvinený. „Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domovov, z neúplných rodín či vylúčených komunít. Sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať," uviedol.

Herák tiež dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril. Nasledujúce ráno však situáciu komentovať odmietol. „Informácie do médií som už poskytol a v tomto štádiu sa ďalej vyjadrovať nebudem,” uviedol počas krátkeho telefonického rozhovoru s tým, že zatiaľ vo veci nebol vypovedať. Poslanca sme následne navštívili aj osobne priamo v budove spomínaného občianskeho združenia. „Nebudem to komentovať, vydáme stanovisko,” zopakoval redaktorke.

Neskôr však redaktorke nášho denníka prezradil, že obvinenie sa vzťahuje k vlaňajšiemu roku. „Obvinenie mám, ale nepredvolali ma na výsluch. Môže sa to ťahať 5 až 6 rokov, pretože je to tvrdenie proti tvrdeniu,” povedal s tým, že zatiaľ nevie, čo má čakať. Na otázku ako obvinenia vníma manželka odpovedal jednoznačne: „Moja manželka stojí za mnou.” Možnosť, že obvinenia sú snahou zdiskreditovať jeho status poslanca, odmieta. „Nemyslím si ani, že ide o rasovú diskrimináciu alebo o snahu ma zdiskreditovať.”

Teóriu o politickej diskreditácii predbežne označil za nepravdepodobnú aj skúsený politológ Miroslav Řádek. „Ak sa nedokážu iné skutočnosti a vzhľadom na vyjadrenie samotného poslanca sa zrejme o pokus o politickú diskreditáciu jeho osoby alebo hnutia OĽaNO zatiaľ nejde," uviedol. „V prípade bolo políciou iba vznesené obvinenie, čo z neho ešte nerobí vinníka. Samotná povesť poslanca bude do budúcnosti závisieť od výsledkov vyšetrovania. No ak sa nepreukáže vina, jeho osobná ani politická povesť by utrpieť nemali,” zhodnotil.

Herák pôvodcu obvinení ani žiadne detaily prípadu zatiaľ neobjasnil. Obrátili sme sa vo veci aj na manažérku občianskeho združenia Fantázia detí, Martinu Ascherovú, ktorá však na otázky zaslané emailom do uzávierky neodpovedala. Poskytnutie oficiálneho stanoviska v priebehu dňa prisľúbila vládna strana OĽaNO. „K veci poskytneme oficiálne stanovisko,” odkázal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Do uzávierky však nedošlo k vyhláseniu.

Jasnejšie vysvetlenie požaduje rómsky kráľ Robert Botoš. „Poslanec Herák by sa nemal skrývať za všeobecné vyjadrenia,” odkázal s tým, že ho žiada, aby vydal oficiálne vyhlásenie o čo konkrétne v danej veci ide, kto a prečo podal na neho trestné oznámenie. Botoš sa podľa vlastných slov bude o danú kauzu určite zaujímať a sledovať jej vyšetrovanie. Medializovaná správa zaskočila aj populárnu moderátorku Adelu Vinczeovú, jej reakciu nájdete v galérii.

Mária Šofranko: Obvinenie p. Heráka je veľmi vážna vec. Ako podľa jeho vyjadrení viem, plne spolupracuje s políciou, aby sa toto obvinenie vyšetrilo. Dovtedy rešpektujme, prosím kľúčový princíp prezumpcie neviny. Ochrana detí a boj proti ich zneužívaniu v akejkoľvek forme sú pre mňa absolútnou prioritou. Verím, že vyšetrovanie preukáže kolegovu nevinu.

Kristián Čekovský: Kolegu Heráka poznám ako slušného človeka. V každom prípade, žiadne obvinenia nemôžeme brať na ĺahkú váhu a musíme si počkať na to, ako dopadne vyšetrovanie. Dovtedy je predčasné robiť akékoľvek závery.

Peter Pollák: Osobne o tom nič neviem, ale ak teda takéto obvinenie padlo, máme na to určené orgány, ktoré vec prešetria. Ja budem rešpektovať akékoľvek rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Je to čerstvá informácia.

Vyjadrenia Herákových straníckych kolegov z OĽaNO Mária Šofranko: Obvinenie p. Heráka je veľmi vážna vec. Ako podľa jeho vyjadrení viem, plne spolupracuje s políciou, aby sa toto obvinenie vyšetrilo. Dovtedy rešpektujme, prosím, kľúčový princíp prezumpcie neviny. Ochrana detí a boj proti ich zneužívaniu v akejkoľvek forme sú pre mňa absolútnou prioritou. Verím, že vyšetrovanie preukáže kolegovu nevinu. // Kristián Čekovský: Kolegu Heráka poznám ako slušného človeka. V každom prípade žiadne obvinenia nemôžeme brať na ľahkú váhu a musíme si počkať na to, ako dopadne vyšetrovanie. Dovtedy je predčasné robiť akékoľvek závery. // Peter Pollák: Osobne o tom nič neviem, ale ak teda takéto obvinenie padlo, máme na to určené orgány, ktoré vec prešetria. Budem rešpektovať akékoľvek rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní.

Mohlo by vás zaujímať: