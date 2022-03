Protokolisti vo Vatikáne napríklad prísne odporúčajú, aby si ženy pri návšteve pápeža obliekli čierne strohé šaty s dlhými rukávmi. Zakryté majú mať aj kolená. Ženám tiež neodporúčajú, aby na sebe mali šperky, pripúšťajú sa však sobášne prstene a hodinky. Ďalšia požiadavka Vatikánu je, aby žena mala hlavu prikrytú závojom.

Tieto pravidla však nie sú povinné a každá žena ich dodržuje do tej miery, do akej sa sama rozhodne. Najnovšie to dokazuje aj návšteva slovenského premiéra Eduarda Hegera vo Vatikáne. Spolu s predsedom vlády sa na audiencii pápeža zúčastnila jeho manželka Lucia, ale aj poslankyňa Národnej rady Anna Záborská. Pani Hegerová zvolila decentný a štýlový malý klobúčik, zatiaľ čo konzervatívna poslankyňa zvolila poriadne hustý čipkovaný závoj. Tento detail vždy púta pozornosť verejnosti, lebo v súčasnosti nie je bežným doplnkom.

Napriek tomu po ňom siahajú viaceré vplyvné ženy, ktoré sa na audienciu k pápežovi dostanú. Bolo to tak aj v prípade Zuzany Čaputovej v decembri 2020. „Nechceli sme dávať na mantilu španielsku ani francúzsku čipku, pretože pani prezidentka je Slovenka. No chceli sme tam dať nejakú drobnosť, aby to bolo jemné, ale predsa len s ozdobným efektom. Tak sme tam vyšili našu republiku. S tou sa štyri dni trápila úžasná umelkyňa Noémi Kolčáková Szakállová, aby tam naozaj bolo vyšité Slovensko,” prezradil vtedy pre Plus JEDEN DEŇ autor outfitu Boris Hanečka.

Veľké vášne v minulosti vyvolala aj Melania Trumpová, ktorá si na pápežovu audienciu zvolila až príliš strohý outfit. Bývalá prvá dáma USA, ktorá je považovaná za módnu ikonu, si na túto príležitosť zvolila čierne krajkové šaty s dlhými rukávmi a golierom, na hlave mala aj masívny čierny závoj. Viacerí módni kritici ho označili za nevhodný...

Stretnutia sa zúčastnila aj Ivanka Trump s manželom, aj ona bola celá v čiernom. Zdroj: tasr

Celá v čiernom absolvovala audienciu aj dcéra Donalda Trumpa Ivanka. Jej šaty však boli omnoho decentnejšie a mladíckejšie...

