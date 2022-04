Slováci poznajú politikov predovšetkým v oblekoch z brífingov a hádok v parlamente. Premiér Eduard Heger však v poslednom čase zaznamenal obrovskú komunikačnú zmenu. Na sociálnej sieti zverejňuje fotky s občanmi na Muránskej planine, domova dôchodcov či návštevy pekárne. Ešte viac však zaujali jeho snímky zo súkromia. „Spoločné chvíle s rodinou sú pre mňa veľmi vzácne. Dnes som vzal deti do prírody,“ napísal Eduard Heger na sociálnej sieti počas Veľkej noci k fotkám, na ktorých športuje s deťmi v lese.

Verejnosti ukázal aj zábery, ako sa bol s dcérou pomodliť v kostole. „Za zdravie, pokoj, mier a lásku. Za moju rodinu, priateľov a občanov Slovenska. Ako sviatkujete vy?“ spýtal sa premiér na sociálnej sieti svojich fanúšikov. Na svoj príspevok a otázku dostal hneď niekoľko pozitívnych reakcií. „Pán premiér, užite si svoje krásne detičky aspoň tieto sviatočné dni. Je radosť a šťastie mať takého premiéra. Ďakujeme, že ste.“ Heger dokonca ukázal aj to, ako v domácom oblečení kuchtí veľkonočné dobroty, uplieta synovi korbáč alebo ako sa počas dňa stravuje v reštaurácii!

Medzi občanmi sa hneď objavili špekulácie, že zmena Hegerovej komunikácie súvisí s jeho ambíciou stať sa lídrom OĽaNO v parlamentných voľbách 2024. Jeho predchodca na poste premiéra a zároveň stranícky šéf Igor Matovič (48) je totiž nevyspytateľný a aj na sociálnej sieti pôsobí skôr kontroverzne. „Nezamýšľam sa nad tým, mám úplne iné priority. V hnutí máme veci nastavené a s Matovičom sme zladení,“ povedal predseda vlády v diskusii Denníka N. Politológ Tomáš Koziak si myslí, že zmena komunikácie môže mať hneď niekoľko dôvodov a voľby v horizonte dvoch rokov môžu byť len jedným z nich.

Odborník však nový prístup oceňuje: „Komunikácia na sociálnych sieťach – a aj iná – bola jeho slabinou. V poslednom čase sa veľmi zlepšuje a toto je jeden zo znakov.“ Politik by mal podľa odborníka spolupracovať s voličmi aj takýmto spôsobom: „Robí to akceptovateľne. Nie je to nič, čo by bolo príliš násilné, ale je to prirodzené a ukazuje to aj jeho prirodzenú tvár.“ Komunikácia premiéra by mala byť podľa Koziaka robená profesionálne, čo vraj doteraz chýbalo: „Snaží sa možno zvyšovať mieru dôvery. Ukazuje svoju ľudskú stránku a je to určite v poriadku,“ dodáva Tomáš Koziak.



V galérii nájdete fotky z Hegerovho súkromia.

Prečítajte si tiež: