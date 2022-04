Vojenská pomoc Ukrajine vo forme odovzdania obranného systému S-300 opäť rozdúchala v našej krajine vášne. Hoci mnohí odborníci, členovia vlády, ale napríklad aj samotný americký prezident Joe Biden naše rozhodnutie schvaľujú, strhla sa medzi značnou časťou Slovákov obrovská vlna kritiky. Jej hlavným terčom sa stal premiér Eduard Heger (45), ale najmä minister obrany Jaroslav Naď. Ten od momentu prevalenia, že sme systém darovali, čelí mnohým útokom či obvineniam z vlastizrady. Vytýkali mu aj to, že zavádzal verejnosť, začo sa v relácii O 5 minút 12 ospravedlnil. „Bolo to s dobrým cieľom zabezpečiť operačnú bezpečnosť," uviedol.

Rozdiel medzi systémom protivzdušnej obrany S-300 a modernejším Patriotom. https://www.facebook.com/photo?fbid=401700998436815&set=pcb.401701045103477 Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

Reagoval zároveň na to, že predseda Smeru-SD Robert Fico zverejnil informácie k S-300 na sociálnej sieti skôr, ako to urobila samotná vláda. Naď dodal, že to našťastie bolo v čase, keď už systém na Ukrajine bol.

Myslí si však, že opozičný politik ohrozil operáciu a konal akoby na pokyn Moskvy. Fico však nebol jediný, kto zverejnil niečo, z čoho ostala časť verejnosti v šoku. Minister totiž pripomenul, že najneskôr o dva roky by systém S-300 na Slovensku skončil. Zároveň upozornil, že S-300 nebol zapojený a adekvátne funkčný, a teda poskytoval SR prakticky nulovú ochranu vzdušného priestoru. Tieto priam šokujúce informácie doposiaľ nikto netušil.

Článok pokračuje na ďalšej strane.