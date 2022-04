Čaputovej poriadne PRASKLI NERVY a naložila VLÁDE: Tak TENTO ODKAZ Heger len tak nerozdýcha!

Prezidentka Zuzana Čaputová je azda najaktívnejšou hlavou štátu, akú sme kedy mali. Nie je deň, aby neriešila celospoločenské problémy a neštíti sa pri tom kritizovať tak koaličných, ako aj opozičných politikov. Častokrát to robí diplomaticky, no to, čo teraz odkázala vládnucim stranám, sa ich predstaviteľom nebude čítať ľahko.