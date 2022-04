Návšteva Ukrajiny je považovaná momentálne za veľmi odvážny krok, ktorý ale už urobili viacerí európski politici. Do Kyjeva v posledných dňoch cestoval aj premiér Eduard Heger. Pozvánku od Volodymyra Zelenského má aj naša hlava štátu. Tá však prezradila dôvod, prečo do Kyjeva zatiaľ nešla.

Pred týždňom sa z Ukrajiny vrátil predseda vlády SR Eduard Heger. Na premiéra cesta zjavne doľahla a zdržanlivý politik sa bezprostredne po návrate správal veľmi emotívne. Navštívil tiež mesto Buča, ktoré bolo viac ako mesiac okupované ruskou armádou.

"Mohli sme vidieť na vlastné oči to zničené zákutie Kyjeva, kde vidíte zhorené autá uprostred cesty, ktoré nemali čas odpratať. Vidíte tam zdemolované cesty, zdemolované obchody, zničené bytové domy," popísal zasiahnuté mesto Heger.

Možnosť stretnúť sa s ukrajinským prezidentom a osobne ho podporiť v posledných dňoch využili viacerí politici. Okrem Hegera Kyjev tiež navštívili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, britský premiér Boris Johnson, prezident Poľska Andrzej Duda, ako aj prezidenti Litvy, Lotyšska a Estónska - Gitanas Nauséda, Egils Levits a Alar Karis.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zatiaľ komunikuje s ukrajinským lídrom len telefonicky. Avšak pozvánku na návštevu dostala aj ona, uviedla to v rozhovore pre aktuality.sk. "V Kyjeve som vítaná a mám pozvanie. Hodnotíme to však tak, že by bolo správne ísť tam s konkrétnym krokom pomoci," povedala prezidentka.

Čaputová tiež prezradila, prečo ešte zatiaľ na Ukrajinu nešla: "Nemám exekutívne právomoci, čiže nemôžem rozhodnúť o pomoci, napríklad vojenskej. Hľadáme dobrý spôsob a dobrý dôvod tam ísť, aby to nebola vojnová turistika."

Hlava štátu v rozhovore tiež povedala, čo si myslí o ceste Eduarda Hegera do Kyjeva a jeho emotívnych výrokoch o opozičných lídroch Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinemu, ktorých premiér nazval "ruskými zapredancami". Či s týmto označením prezidentka súhlasila, si prečítajte v našej galérii >>>>

