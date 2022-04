Národná kriminálna agentúra (NAKA) tento týždeň obvinila šéfa Smeru-SD Roberta Fica a exminister vnútra Roberta Kaliňáka zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny a z ohrozenia daňového tajomstva. Obaja vinu odmietajú a hovoria o politickej pomste.

Kvôli vydaniu súhlasu na vzatie Roberta Fica do väzby budú rozhodovať aj poslanci v pléne Národnej rady. Kluby OĽANO a SaS sa už vyjadrili, že budú hlasovať za vydanie lídra Smeru. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová dokonca vyzvala Fica na vzdanie sa mandátu. Otázne zostáva, aký postoj zaujme Sme rodina.

Premiér Eduard Heger potvrdil, že aj on samotný ako aj celé hnutie OĽANO podporuje vydanie súhlasu na väzobné trestné stíhanie Roberta Fica. Pripomenul, že aj ich strana vznikla z dôvodu, že vlády Roberta Fica mali veľa korupčných káuz, ktorého svedkami bolo podľa jeho slov celé Slovensko. „Naše hnutie OĽANO sa voči tomu jasne postavilo,“ hovorí. „Zakúsili sme to, že Robert Fico neváhal zneužiť orgány činné v trestnom konaní na politický boj,“ dodal ďalej. Drsný odkaz Hegera Ficovi nájdete v galérii!

Pripomenul, ako Fico mával daňovým priznaním Igora Matoviča a exprezidenta Andreja Kisku a používal ich verejne v politickom boji. Upozornil, že členov opozície neobvinili oni ako politici, ale orgány činné v trestnom konaní. „Je to čisto rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Pretože naša vláda urobila zásadnú vec, ktorú sme sľúbili občanom, že akonáhle dostaneme dôveru, rozviažeme orgánom činným v trestnom konaní ruky, aby mohli konať to, čo spravodlivosť vyžaduje a nie to čo je politická objednávka,“ povedal Heger.

Fico naoapk tvrdí, že toto obvinenie je organizované na pokyn a so súhlasom vládnych špičiek. Označil to za pokus zlikvidovať šéfa najsilnejšej opozičnej strany. Heger to v relácii razantne odmietol. „Čo iné Robertovi Ficovi ostáva?“ pýtal sa premiér. Dodal, že Fico vedel, že sa budú vyšetrovať jeho kauzy, ktoré sa zametali pod koberec. „Desiatky ľudí z ich štruktúry a ich nominantov sa priznali, že boli súčasťou korupčnej schémy,“ povedal Heger. „Snaží sa z toho robiť politický proces, čo je ukážkou toho, že tomuto človeku nie je naozaj nič sväté,“ dodal ďalej. Pri stíhaní opozičných politikov vylúčil akýkoľvek politický motív.

