Slovensko a Poľsko sú jednotné v otázke sankcií voči Rusku i budúcnosti Ukrajiny z hľadiska európskej perspektívy. Naďalej vytrvajú v pomoci Ukrajine. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní s poľským predsedom vlády Mateuszom Morawieckim vo Vyšných Ružbachoch a na hrade v Starej Ľubovni.

Morawiecki apeloval na západ Európy, keďže vojna na Ukrajine je podľa neho hrozbou pre celú Európu. Pomoc z EÚ pre krajiny zasiahnuté utečeneckou krízou označil za nedostatočnú. Slovensko a Poľsko by mali podľa neho v tejto oblasti vystupovať spoločne na európskom fóre. Morawiecki ocenil snahu Slovenska znižovať závislosť od ruského plynu.

"Intenzívne spoločne pomáhame. V tejto pomoci naďalej vytrváme. Uvedomujeme si veľmi dobre, aké dôležité je, aby Ukrajina ostala slobodnou demokratickou krajinou a bola rešpektovaná jej územná celistvosť," vyhlásil Heger. Treba podľa neho naďalej stupňovať sankcie voči Rusku. "V tomto sme s Poľskom jednotní. Sme zladení aj čo sa týka iniciatívy a budúcnosti Ukrajiny z hľadiska európskej perspektívy," dodal.

Partneri diskutovali aj o budúcnosti zabezpečenia našich energetických zdrojov. "V tejto oblasti je Poľsko pre nás kľúčovým partnerom. Dokončuje sa spojenie medzi Poľskom a Slovenskom, ktoré by malo byť hotové v tomto roku. Testovacie spustenie sa očakáva v júli 2022," priblížil Heger.

Morawiecki pripomenul, že zámer ruského prezidenta Vladimira Putina pri rozpútaní vojny na Ukrajine bolo obnovenie veľkého impéria. Je presvedčený, že vôbec neskrýva rozširovanie sféry vplyvu do Poľska, Slovenska či pobaltských krajín. "To je cieľ, ktorý by bol realizovaný po víťazstve na Ukrajine," dodal. Slovensko podľa neho ukazuje vynikajúci postoj, hoci má vyššiu závislosť od ruského plynu.

