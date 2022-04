Gabriela Drobová v minulosti tvorila pár s Jurajom Drobom. Svoju lásku spečatili 10. 11. 2001 vo Washingtone a boli pri tom aj známe mená ako Aneta Parišková, Andrea Verešová či Zuzana Belohorcová. V roku 2007 sa však rozviedli. A hoci to nebýva zvykom, obaja ostali vynikajúcimi priateľmi a dokonca spolu vymetajú mnoho spoločenských udalostí. Po tomto rozvode sa meno Drobovej začalo spájať s Honzíkom Novotným. Ani to jej však nevyšlo. Prišiel rok 2010 a osudové zoznámenie s podnikateľom Karolom Rumanom. Keď sa dali dokopy, ešte stále bol ženatý so Zuzanou Rumanovou, s ktorou má dve deti. Tá v tom čase Gabike odkázala, že v Karolovom živote nie je prvá ani posledná. V roku 2013 došlo k ich prvej veľkej kríze. Vtedy viacerí ľudia videli Drobovú, ako odchádza z istej narodeninovej oslavy a cez mesto kráča totálne zdrvená.

Svadba sa koná vo Farskom kostole Panny Márie snežnej (Kalvária) v Bratislave. Zdroj: Emil Vaško

Problémy však zažehnali a minulý rok v auguste si mali konečne povedať áno. Sobáš však museli náhle zrušiť. „Môj otec ide 16. augusta na operáciu, takže čakáme, ako rýchlo sa dostane do formy. Kým toto nevyriešime, nechcem nič plánovať,“ prezradila nám vtedy Gabriela so smútkom v hlase. Po tom, ako sa jej ocko uzdravil, sa blondínka s Karolom mohli opäť pustiť do príprav svojho veľkého dňa. Našli si aj nový termín – 20. 2. 2022. Svadbu však museli aj druhýkrát zrušiť. „Karolovi vyšiel pozitívny test na covid, došla mu esemeska, takže svadbu musíme opäť odložiť. Nie sme jediní v tomto období, mnoho mojich známych muselo takto narýchlo svadbu zrušiť pre pozitívny test na covid. Nový termín máme teda 20. 4. 2021. Kamaráti si z nás už robia žarty, či to opäť zrušíme,“ povedala nám Drobová.

Svadba sa koná vo Farskom kostole Panny Márie snežnej (Kalvária) v Bratislave. Ženích Karol Ruman. Zdroj: Emil Vaško

No nestalo sa tak. V stredu si vo Farskom kostole Panny Márie snežnej (Kalvária) v Bratislave si už čoskoro povedia svoje vytúžené áno. Medzi hosťami je Gabikina milovaná babička, Bruno Ciberej, Miro Šimonič či Rytmus a Jasmina Alagič so synom Sanelom. Na honosnú svadbu prišiel dokonca aj predseda vlády Eduard Heger s manželkou a bratislavský župan Juraj Droba. Gabriela vystúpila z auta v nohavicovom kostýme, vrch mala z priesvitnej čipky a za sebou ťahala vlečku. Model má od Jany Pištejovje.