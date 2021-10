Premiér Eduard Heger (OĽANO) si stojí za reformou nemocníc. Za najdôležitejšie považuje to, aby boli v nemocničných izbách maximálne dve lôžka. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by sa podľa jeho slov určite nemal vzdávať. Verí, že v diskusii v parlamente si poslanci, ktorí sú proti reforme, uvedomia, v čom sa mýlia.

"Reforma je v prvom čítaní. Verím, že aj v rozprave budú môcť zaznieť racionálne argumenty od samotného prekladateľa, nad ktorými sa budú môcť poslanci zamyslieť a vidieť, v čom sa mýlia vo svojich úsudkoch," povedal premiér v stredu večer v parlamente.

Najväčšie kritérium je podľa neho počet lôžok na izbe. "Nemyslím si, že kvalitná starostlivosť znamená, že na jednej izbe sú traja alebo štyria pacienti," skonštatoval. Treba sa podľa neho dostať na úroveň vyspelých krajín, kde sú maximálne dvaja pacienti na jednej izbe. Považuje to za najdôležitejší parameter reformy. Heger uznal, že vláda má rezervy v komunikácii a musí v tom pridať.

Parlament v stredu začal diskusiu k návrhu reformy nemocníc. Nemocnice sa podľa nej majú rozdeliť do piatich úrovní – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré majú nasledovať hneď po jej prijatí.

Hnutie Sme rodina zatiaľ hovorí, že reformu nepodporí. Kritizuje, že návrh nie je vydiskutovaný s regiónmi, obáva sa rušenia nemocníc. Minister deklaroval, že nemocnice sa rušiť nebudú. Aj líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič povedal, že minister má lepšie vydiskutovať reformu v regiónoch.

Podľa Rašiho reforme chýba kontakt s realitou

Reforma nemocníc sa tvorila "zhora dolu", čísla sedia, no chýba jej kontakt s realitou v regiónoch. Myslí si to poslanec Richard Raši (nezaradený). Dodal, že nespochybňuje cieľ, ktorý má spočívať v optimalizovaní cesty pacienta či v skrátení diagnostiky a liečby pacienta. Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) sa opozície opýtala, akú alternatívu ponúkajú. Dodala, že plán obnovy ráta s prílevom financií do zdravotníctva.

"Ľudia vnímajú zmenu akútnych lôžok na chronické za zásah a za stratu svojej nemocnice," povedal Raši v diskusii k návrhu na optimalizáciu siete nemocníc. "Robilo sa to zhora dole bez toho, aby sa to komunikovalo s tými, na ktorých má zdravotná starostlivosť ostať." Chyba sa podľa neho stala hneď na začiatku, keď sa v oficiálnom dokumente zverejnil plán redukcie lôžok, keď sa má 38 percent všetkých akútnych lôžok zmeniť na chronické.

"Keby sa analýza, ktorá vzišla z čísel, konfrontovala od začiatku v teréne s poskytovateľmi či samosprávami, možno by tento krok nemusel vyjsť do takých dramatických výstupov v regióne," vyhlásil Raši. Nie je podľa neho pravdou, že zrušením nemocnice sa zdravotníci presunú do ďalšej nemocnice. Zmenu podľa Rašiho treba urobiť vo sfére špecializovanej ambulantnej starostlivosti či v záchrannom systéme. "Keď sa nám toto podarí saturovať v regióne, potom môže prísť k zmene lôžkovej starostlivosti."

Bittó Cigániková pripomenula, že optimalizácia siete nemocníc (OSN) definuje konkrétny nárok pre pacienta, keď bude pacient vedieť, aký typ zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej kvalite a ako rýchlo. "Vytvára optimalizovanú sieť, stanovuje transparentné podmienky. Máme vzácne a obmedzené zdroje v zdravotníctve, OSN s nimi narába opatrne, aby sa zbytočne nemíňali," vyhlásila s tým, že plán obnovy prináša do zdravotníctva peniaze, prináša i dotácie pre vznik nových ambulancií.

Ľudia podľa nej už teraz idú radšej ďalej na zákrok či operáciu, aby vedeli, že budú mať zaručenú kvalitu. OSN podľa nej vždy v minulosti neprešla len pre "politickú slabosť". Bittó Cigániková považuje za "obrovskú" chybu nepodporiť návrh v prvom čítaní.

