Heger tvrdí, že z deklarovaného ľavičiara, bývalého člena komunistickej strany je človek spolupracujúci s extrémistami.

"Fico si podáva vo videách ruku s Milanom Uhríkom. Ten v priamom prenose poprel holokaust, lebo vraj nie je historik, tak sa nevie k nemu vyjadriť. Bol to práve on, kto ako riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, nechal Mariána Kotlebu na deň osláv SNP vyvesiť smútočné zástavy," piše na sociálnej sieti premiér Slovenskej republiky.

"Rovnako si môžeme spomenúť ako Robert Fico obhajoval už odsúdeného Milana Mazureka, za jeho extrémistické výroky. Nie páni, nie sme to my, kto zneucťuje výročie SNP. Ste to vy," tvrdí rozhorčene Heger. Celé jeho vyjadrenie na adresu Fica a jeho strany si prečítajte v galérii TU <<<