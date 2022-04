Predseda vlády Eduard Heger sa po návrate z Ukrajiny výrazne zmenil k lepšiemu. Jeho rétorika prešla zásadnými zmenami a najnovšie sa to ukázalo aj v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Tam premiér nešetril kritikou na adresu opozičných lídrov, no ani emóciami.

Predseda slovenskej vlády Eduard Heger sa len pred pár dňami vrátil z Kyjeva, ktorý navštívil spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. V relácii Rádia Expres premiér popísal priebeh cesty do ukrajinského hlavného mesta a prezradil aj detaily návštevy.

Povedal, že z vlaku išla delegácia takmer okamžite do mesta Buča, ktoré bolo viac ako mesiac okupované ruskou armádou. "Prechádzali sme rôznymi časťami Kyjeva. Mohli sme vidieť na vlastné oči to zničené zákutie Kyjeva, kde vidíte zhorené autá uprostred cesty, ktoré nemali čas odpratať. Vidíte tam zdemolované cesty, zdemolované obchody, zničené bytové domy," popísal zasiahnuté mesto Heger.

Popísal tiež aj detaily stretnutia a rokovaní s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. ČO NAJNOVŠIE O ŇOM POVEDAL NÁJDETE V GALÉRII>>>>

Zareagoval aj na kritiku k téme darovania systému protivzdušnej obrany S-300. Heger povedal, že Slovensko dostalo od spojencov veľmi dobrú náhradu a celé územie krajiny je strážene Patriotmi. Myslí si, že bezpečnosť Slovenska nebola v lepšej kondícii od momentu svojho vzniku. Reagoval tak na informácie o tom, že opoziční lídri kritizovali odovzdanie S-300 susednej krajine.

"A spochybňovať to budú ľudia, ktorí pre bezpečnosť nie že neurobili nič, oni ju zanedbali. A pýtame sa Roberta Fica, z akých peňazí má ten prepych? Či to nie sú peniaze, ktoré mali byť investované na bezpečnosť? Či to mali byť peniaze na protivzdušnú obranu?" vážne sa rozčúlil premiér počas relácie. "Ten človek je jeden cynik, je to ruský zapredanec a nemám naňho iné slová," emotívne vyhlásil premiér.

Doplnil, že možného odvolávania vlády v Národnej rade sa neobáva a spomenul aj čerstvé slová expremiéra Petra Pellegriniho, ktorý uviedol, že namiesto Ukrajiny by mal predseda vlády ísť na stredné Slovensko, aby si pozrel, ako ťažko sa žije ľudom.

"Peter Pellegrini, ktorý nevie vysvetliť, za čo si kúpil luxusný byt za pol milióna eur a mňa bude pozývať na stredné Slovensko, bude sa zaštiťovať tým, že poďme na východné Slovensko namiesto Ukrajiny?" pýtal sa rozčúlený Heger a pokračoval: "Tak ja mu chcem odkázať, že ak si nevšimol, na Ukrajine brutálnym spôsobom zomierajú ľudia, sú tam znásilňované dievčatá, tak toto chce porovnávať so životnou úrovňou na Slovensku? Tie ‚kecy’ sú úplne pod úroveň," takmer kričal v štúdiu premiér.

Po emotívnych prejavoch predsedu vlády zasiahol moderátor relácie Branislav Závodský. "Vidím, že ste rozčúlený pán premiér. Skúsme to upokojiť a uzavrieť," dodal na záver.