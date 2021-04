Heger vo svojom príhovore zhrnul všetko, čo sa aktuálnej vláde podarilo. „Už len nástup našej vlády rozviazal polícii ruky,“ povedal. Na začiatku poďakoval lídrovi OĽaNO za porazenie vlády Roberta Fica a dodal, že porazil mafiu a korupciu, ktorá tu podľa neho celé roky pôsobila. "Vláda Igora Matoviča zareagovala expresne. Pretože bývalé vlády neurobili rezervu na horšie časy a to sa neskôr premietlo do rastu verejného dlhu," hovoril Heger v pléne.

Podľa neho vládna koalícia plní aj to, čo sľúbila voličom. "Sú stíhaní ľudia, ktorí boli dovtedy nedotknuteľní. Prijali sme novú bezpečnostnú stratégiu, urobili reformu justície, zaviedli tehotenský príspevok a zrušili sme napríklad aj doplatky za lieky," okrem toho prijali aj balík pre podnikateľov a podporili malé a stredné podnikanie aj zdravotnú starostlivosť, zhrnul premiér. "Tieto zjednodušenia prispeli k efektívnejšiemu čerpaniu eurofondov a zabránili sme prepadu eurofondov," doplnil.

Ak by podľa neho vlády šetrili, mohli sme mať o 9 miliónov viac. "Kľúčové a nevyhnutné je, aby si každá zodpovedná vláda v dobrých časoch odkladala na tie zlé," odkázal vláde Roberta Fica.

Ako opäť zopakoval dôležitými piliermi tejto vlády je nulová korupcia, návrat k verejným financiám a zodpovedné hospodárenie, podpora rodiny a štvrtým pilierom, a zároveň aj kľúčovým, je obnova Slovenska. "Zameriame sa na obnovu po kríze a spravíme zo Slovenska zelenšiu a modernejšiu krajinu," hovorí Heger. "Vytvoríme pracovné miesta, podporíme dištančné vzdelávanie a poskytneme lepšie sociálne služby," doplnil.

Predseda NR SR Boris Kollár vyzval poslancov, aj opozície, aby vyjadrili dôveru vláde. Opozičný poslanec Ľuboš Blaha mu odkázal, že táto vláda je zodpovedná za 11-tisíc mŕtvych a vyzval ho zastaviť plošné testovanie. Do rozpravy sú väčšinou zapojení opoziční politiici.

Podpredseda NR SR Gábor Grendel tvrdí, že kým si my vychutnávame uvoľnenie opatrení, iné členské štáty čaká ďalšia vlna. "Vážení členovia vlády, dávali sme vám mandát s tým, že to bude na štyri roky. Ale to, že sa tu stretávame po roku a opäť žiadame o vyjadrenie dôvery vláde nespôsobila pandémia, ale my samy. Namiesto ľudí sme sa sústredili na seba, na svoje preferencie. A myslím aj koalíciu, aj opozíciu. Aj vy ste sa rozdelili, aj my sme sa rozdelili - mysleli sme len na seba a veľa ľudí sme tým sklamali," hovorí. Podľa neho vynútená výmena premiéra je zásah do koaličných vzťahov. Podľa neho však vysloviť dôveru novej vláde za pokus stojí. Napriek drsným slovám dôveru vláde vyjadrí.