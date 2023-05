"Igor, vďaka, že ukazuješ, prečo by mali ľudia ako ty, Sulík a Fico z politiky čo najskôr odísť. Slovensku totiž ponúkate len ďalší chaos, hádky a zlosť," vyjadril Eduard Heger svoje pohoršenie na sociálnej sieti.

Bývalý predseda vlády SR Eduard Heger Zdroj: TASR

"Za tie roky, čo ty si trávil hodiny na tlačovkách a predstavoval atómovky, ja som si hrýzol do jazyka, aby sme my ostatní na pozadí mohli pripravovať reformy. To, že sa nám ich podarilo schváliť všetky, je po tvojom a Rišovom vyčíňaní zázrak," pokračoval vo svojom statuse.

"Dnes už ale nemám dôvod nechať na seba a slušných ľudí v strane Demokrati ďalej kydať. Áno, hovorím to od začiatku a pokojne to poviem znovu, Vlčan bol minister mojej vlády a pred zodpovednosťou neutekám. Preto doteraz nedostal z eurofondov vyplatené ani jedno euro, dal som všetko preveriť, spustili sa kontroly, komunikoval so všetkými zodpovednými, vrátane pani prezidentky. Vyšetruje to aj NAKA. A tak sa má k problémom pristupovať v normálnom svete. Konštruktívnemu riešeniu problémov ty však neholduješ, a vyčítaš mi, že som k tomu neurobil tlačovku. To bol tvoj štýl a takto ja problémy neriešim," rozpísal sa Heger.

Igor, kopeš do ľudí, ktorí ti roky pomáhali

"Igor, utekáš pred zodpovednosťou a pritom kopeš do ľudí, čo ti roky pomáhali. Utekáš pred zodpovednosťou, že si bol šéfom OĽANO, ktoré Vlčana aj mňa nominovalo. Utekáš pred zodpovednosťou, že si ako premiér, Vlčana na odporúčanie svojho šéfa poradcov Ščasného nominoval, za štátneho tajomníka ministrovi Mičovskému. Dávno predtým, ako som sa ja stal premiérom," vyjadril svoj postoj ku svojmu bývalému straníckemu šéfovi.

"Ja viem, že ti to funguje a viem, že s tým neprestaneš, nemá zmysel ťa k tomu vyzývať. Tvoja cesta je cesta atómoviek, útokov a konfliktu. Zvolil si si ju aj v tejto kampani. A preto sme z OĽANO odišli, lebo po tejto ceste nechceme kráčať, pridali sa k nám ďalší a vo voľbách chce naša strana Demokrati ponúknuť silnú, konštruktívnu, no hlavne pokojnú alternatívu, tomu čo Slovensku ponúkate, ty, Sulík, Fico, extrémisti a ostatní politici chaosu," ukončil Heger svoj status.

