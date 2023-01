Ani samotní poslanci v tejto veci nemajú celkom jasno. Na stole sú zatiaľ dve alternatívy. Ak sa v súčasnosti poverenému premiérovi Hegerovi podarí zozbierať 76 podpisov parlamentných poslancov, je veľmi pravdepodobné, že z hnutia odíde spolu s dočasným ministrom obrany a členom predsedníctva hnutia Jaroslavom Naďom. Ak však Heger neuspeje a nenájde podporu pre svoj kabinet, uvažuje nad tým, že v hnutí zostane. Otvorená v tom prípade zostáva otázka, čo s terajším predsedom Matovičom.

Čas sa však kráti. Prezidentka Zuzana Čaputová dala dočasnej vláde ultimátum: do konca januára pripraviť všetko na predčasné voľby v prvom polroku. V súčasnosti poslanci a členovia OĽaNO diskutujú medzi sebou, na budúci týždeň by sa mal klub opäť stretnúť a problém definitívne rozlúsknuť.

Niektoré stanoviská Igora Matoviča sú príliš konzervatívne. Jaroslav Naď

Naď priznáva, že má iný názor ako Matovič. „Čo dnes chýba voličovi, je alternatíva, ktorá má jasné zahraničnopolitické smerovanie a je proreformná a smeruje k tomu, aby to nebolo mantinelové,“ povedal Naď s odkazom na najnovšie Matovičove statusy na sociálnej sieti. „Niektoré stanoviská, ktoré deklaruje, sú príliš konzervatívne a s nimi mám ja ako osoba problém,“ dodal. Rovnaké názory majú aj ďalší poslanci OĽaNO. Niektorí vyzývajú svojho šéfa k zdržanlivosti, ale veľmi sa im nedarí.

Vnútri klubu je však aj silne konzervatívna skupina, ktorá stojí za Matovičom. A najmä za jeho až ultrakonzervatívnymi názormi, ktoré prezentuje v ostatných dňoch. „Matovič má svoj výtlak. Oslovuje konzervatívneho voliča, stačí mu pár myšlienok o zatvorených obchodoch v nedeľu a podobne. Časť klubu ho v tom podporuje,“ hovorí politológ Radoslav Štefančík.

Igor Matovič a Eduard Heger. Dvojica, ktorá sa stala nerozlučnou, sa zrejme predsa len rozpadne. FOTO TASR – Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Viacerí poslanci sa obávajú, že si budú musieť vybrať medzi dvoma politickými projektmi – Matovičovým a Hegerovým. „Matovič má svoje chyby, Heger má svoje chyby. Keby mal Igor Edovu zdržanlivosť a Edo ten Igorov ťah na bránku, to by bolo geniálne,“ povedal poslanec Jozef Pročko s tým, že rozhodovanie považuje za veľmi ťažké.

„Momentálne je to interná debata v hnutí,“ reagoval Tomáš Šudík, ktorý patrí k občiansko-demokratickej platforme. Tá sa združila okolo šéfa envirorezortu a člena predsedníctva OĽaNO Jána Budaja. Podľa Šudíka je bežné, že sa pred voľbami politici preskupujú zo strany do strany. „Naša platforma debatuje o ďalšom smerovaní. Ak by si Eduard Heger s Jaroslavom Naďom založili vlastný politický projekt, je tu priestor na diskusiu, ako spojiť sily a spolupracovať,“ je presvedčený tento poslanec.

Hegera robí populárnym funkcia, ktorú teraz zastáva. Keď z nej odíde, svet zabudne na Hegera. Radoslav Štefančík, politológ

Politológ Štefančík však veľkú šancu na úspech Hegerovmu projektu nedáva. „Nemyslím si, že je typ charizmatického vodcu.

Hovorí síce pekne, ale je to bezobsažné, nemá to ráz, hlbokú myšlienku. Podľa mňa je to cesta zarúbaná,“ hodnotí možnosť, že by sa Heger osamostatnil.

OĽaNO sa v prieskumoch voličských preferencií pohybuje okolo 7 až 8 percent. Politológ Tomáš Koziak upozorňuje, že výmena na poste predsedu hnutia by bola problematická. „Myslím si, že tie percentá, ktoré má OĽaNO v prieskumoch, to je záležitosť Igora Matoviča. V hnutí nie je jeho žiadny výrazný nástupca. Heger nie je rozpoznateľný,“ komentuje Koziak možnú výmenu na poste predsedu hnutia.

Hnutie malo mať snem, na ktorom sa malo hovoriť aj o možnej výmene šéfa, ešte vlani v novembri. Matovič snem zrušil s tým, že sa bude konať v decembri. Je január a nie je isté, či sa snem vôbec uskutoční. Podľa Naďa snem bol – online, nevylúčil, že by sa členovia strany mohli stretnúť aj na riadnom sneme. Online snem malo hnutie aj začiatkom jesene 2020, krátko po parlamentných voľbách. Vtedy to verejne priznal Heger, ešte ako minister financií. Mailom členovia hnutia rozhodli, že OĽaNO ďalej povedie Matovič.

„OĽaNO je podnikateľský zámer, firma Igora Matoviča. Stačí si prečítať stanovy, hnutie žije iba zo štátnych príspevkov a funguje len formálne. Kým Matovič odošle kandidátku, všetkých si dobre prelustruje,“ uzatvára Štefančík.

