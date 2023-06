V roku 2022 došlo k výraznému nárastu počtu zamestnancov na Úrade vlády SR (ÚV SR). Kým v predošlých obdobiach evidoval Úrad vlády SR okolo 500 zamestnancov, v roku 2021 to bolo 588 zamestnancov (nárast o 12,2%); a v roku 2022 až 821 zamestnancov, čo je nárast o 39,6 percent (t.j. 233 zamestnancov). Za rok 2022 došlo tým pádom aj k nárastu mzdových nákladov ÚV SR o 35% (z 15,9 miliónov eur na 21,6 miliónov eur.).

Denník Plus JEDEN DEŇ má tiež informáciu, že na Úrade vlády SR bolo zamestnaných nezvyčajne veľa dohodárov. Podľa našich zistení, ide o 291 osôb, ktorí majú dohodu o pracovnej činnosti. 84 osôb zas má mať dohodu o vykonaní práce. Kontaktovali sme preto Úrad vlády a pýtali sa na to, z akého dôvodu došlo k takému zvýšenému nárastu zamestnancov ÚV SR a čím tu odôvodňujú? V návrhu rozpočtu na rok 2022 sa totiž hovorí o zvyšovaní o 83 osôb.

"Počet zamestnancov ÚV SR sa v roku 2022 pohyboval v rozmedzí od 656 na začiatku roka po 757 zamestnancov na konci roka. ÚV SR pribudli viaceré nové kompetencie, činnosti a útvary. Len v priebehu rokov 2021 a 2022 bol napríklad na ÚV SR na základe uznesení vlády presunutý Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (z Ministerstva vnútra SR), Sekcia plánu obnovy (z Ministerstva financií SR) či Oddelenie elektronického verejného obstarávania (z Úradu pre verejné obstarávanie). Len týmto spôsobom pribudlo takmer 190 zamestnancov (títo zamestnanci na ÚV SR prešli aj s agendou z iných orgánov štátnej správy). Okrem toho na ÚV SR počas uvedených rokov vznikli aj úplne nové útvary súvisiace s rozšírením agendy ÚV SR – napríklad Kancelária splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, Výskumná a inovačná autorita, Sekcia európskych programov, Sekcia informačných technológií a iné," vysvetľoval nám nedávno hovorca bývalého predsedu vlády Eduarda Hegera - Matej Neumann.

Tiež sme žiadali od Úradu vlády vysvetliť, z akého dôvodu potreboval ÚV SR taký veľký počet dohodárov a čo je ich pracovnou náplňou. Zaujímali nás aj podrobnejšie údaje k dohodárom vo forme: meno, priezvisko, náplň práce, mzda (hodinová mzda, alebo mesačný zárobok), a tiež uvedenie celkovej sumy mzdových nákladov ÚV SR na dohodárov za rok 2022 až po dnešok.

"Počet dohodárov sa v čase neustále mení. Dôvody na uzatvorenie dohôd (aj jednotlivé pracovné náplne) sú rôznorodé a vyplývajú z aktuálnych potrieb ÚV SR. Ako príklad môžeme uviesť najväčšiu skupinu dohôd, ktorá súvisí s programom „Tréneri v škole“. Program spadá pod Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport a je hradený zo samostatného rozpočtu. Aktuálne je na ÚV SR uzatvorených 195 dohôd v rámci tohto programu a súvisia so zapájaním kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy," hovorí Neumann.

"Napriek skutočnosti, že ÚV SR pribudli viaceré nové kompetencie, činnosti a útvary, počet dohodárov na porovnateľných útvaroch na ÚV SR oproti prechádzajúcim rokom klesá. Dôvodom je, že ÚV SR v aktuálnom volebnom období pristupuje k uzatváraniu dohôd s dôrazom na efektivitu a maximálnu možnú mieru hospodárnosti. Na porovnateľných organizačných útvaroch celkovo došlo do roku 2023 k 64% zníženiu počtu uzatvorených dohôd v porovnaní s rokom 2019. K najvyšším poklesom v počte dohôd došlo na útvaroch Kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu (pokles o 73%), Kancelárie vedúceho úradu vlády (pokles o 83%) a Kancelárie predsedu vlády (pokles o 75%)," vysvetľoval Neumann. Úrad vlády neposkytol podrobnejšie údaje o dohodároch odvolávajúc sa na to, že ide o osobné údaje fyzických osôb.

Odborníka sme sa pýtali na to, či je štandardné, že behom roka sa prijme na ÚV SR toľko zamestnancov, a či je v poriadku takéto zvýšenie počtu dohodárov na Úrade vlády. "Nevidím dôvod spochybňovať nárast počtu zamestnancov presunutím kompetencií , či útvarov na ÚV SR. Skôr je prekvapujúce, že k niektorým došlo. Napríklad presun oddelenia elektronického verejného obstarávania je prečo na Úrade vlády? Je celkom pochopiteľné, že Plán obnovy, ktorý zasahuje mnoho rezortov, je praktické manažovať z Úradu vlády s kontrolou premiéra. Ale prečo sú Tréneri v škole na Úrade vlády? Prečo existuje funkcia splnomocnenec pre šport, keď na to máme celé ministerstvo? Prečo trénerov v škole neriešia zriaďovatelia škôl? Presne tieto riešenia mimo zodpovedné rezorty vedú k skrytému postupnému rastu zamestnanosti vo verejnej správe," reagoval na našu otázku analytik INESS Radovan Ďurana. "Bohužiaľ, úrad neposkytol údaj o celkovom počte dohodárov, preto nie je možné posúdiť, či tieto dohody predstavujú čiastočný zárobok, alebo náhradu za štandardné pracovné miesto," podotkol odborník ďalej.

"V návrhu rozpočtu na rok 2022 bola nasledujúca informácia k Úradu vlády: "V rámci tejto úpravy sa zvyšuje počet zamestnancov kapitoly Úrad vlády SR o 83 osôb, z ktorých 54 osôb bude finančne zabezpečených z Operačného programu Efektívna verejná správa a 29 zamestnancov bude financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu." Tento počet však nedokáže vysvetliť nárast o takmer 240 zamestnancov," upozornil tiež Ďurana. "V rozpočte na rok 2023 sa už ale hovorí o 215 zamestnancoch, ale rovnako aj celkový počet zamestnancov vzrástol na 953 na rok 2023. Ak teda odrátame 205 zamestnancov, ostane 738 - oproti roku 2021 to stále znamená nárast ďalších 150 zamestnancov, ktorý nevieme vysvetliť z dostupných zdrojov vysvetliť. ÚV SR na svojich stránkach nezverejnil záverečný účet 2021, ani rozpočet na rok 2023," uviedol odborník.