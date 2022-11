Legislatíva týkajúca sa zlepšenia podmienok párov žijúcich v spoločnej domácnosti by mohla prísť v úvode ďalšieho roka na vládu. Predpokladá to premiér Eduard Heger (OĽANO). V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike doplnil, že vláda situáciu nepodceňuje a rieši ju na viacerých úrovniach. Jednou je podľa jeho slov zlepšovanie bezpečnosti a druhou riešenie radikalizácie na školách.

"Legislatívu minister spravodlivosti pripravuje, je to otázka týždňov, kedy príde s návrhom," povedal premiér a poukázal na legislatívny proces a lehoty. Avizuje dohodu v koalícii upraviť majetkové práva práva osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Dôležité je podľa neho pozrieť sa aj na jednotlivé životné situácie, aby sa táto otázka dala lepšie pochopiť. Poukázal i na potrebu celospoločenskej, nielen politickej diskusie.

Deklaroval, že vláda situáciu nepodceňuje. "Aj na strane polície sa robia kroky, zobrali sme to s plnou vážnosťou, aby sa každý občan cítil bezpečne," povedal. Poukázal na radikalizáciu spoločnosti a potrebu prevencie. Skonštatoval, že po vražde na Zámockej ulici v Bratislave komunikoval aj s partnermi v zahraničí. Myslí si, že Európska únia (EÚ) ako celok dokáže dosahovať lepšie výsledky aj pri rokovaniach s globálnymi sociálnymi sieťami.

Dodal, že v otázke škôl a vzdelávania sa prijali opatrenia z hľadiska metodiky k extrémizmu a šikane. Hovorí o potrebe implementácie metodiky do praxe. Zdôraznil význam zlepšenia komunikácie aj na úrovni žiak a učiteľ, ale aj s rodičmi detí. Minister školstva Ján Horecký sa podľa slov premiéra snaží do kurikulárnej reformy tieto veci ešte viac implementovať.

Čo sa týka vyjadrení politikov, opätovne apeloval na váženie slov. "Emócie sú z objektívnych príčin vybičované," povedal a poukázal na dlhotrvajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 či vojnu na Ukrajine a s tým súvisiacu krízu. "Je to emočne náročné," dodal. Zdôraznil, že aj preto je dôležité, aby verejní činitelia išli príkladom vo vyjadreniach.

Premiér sa vyjadril aj k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v súvislosti s migráciou. Verí, že ministra Národná rada SR neodvolá. Za návrhom na odvolávanie Mikulca vidí obavu opozície o beztrestnosť jej predstaviteľov. Trvá na tom, že polícia zvláda situáciu a že problém treba riešiť na vonkajších hraniciach Schengenu. Hovorí o potrebe pomôcť a posilniť maďarsko-srbskú hranicu, nie zaviesť kontroly na našej hranici s Maďarskom. Tvrdí, že sa na tom zhodli aj s ČR.

Čo sa týka menšinovej vlády a jej fungovania, odmieta, že by jeho kabinet vládol spolu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu a Štefana Kuffu. Skonštatoval, že ak by to bola pravda, nedochádzalo by k blokovaniam parlamentu. Ocenil pritom aj postoj nezaradených poslancov Miroslava Kollára, Tomáša Valáška a Martina Klusa, ktorí podporili niektoré vládne návrhy.

Za najbližšieho partnera na parlamentnej scéne naďalej považuje SaS, s ktorou chce mať dobré vzťahy. Verí, že takto spoločne ako menšinová vláda dovládnu do konca volebného obdobia. Rovnako verí, že aj najbližšie parlamentné voľby dopadnú v prospech demokratických strán.

Prečítajte si tiež: