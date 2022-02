"Trochu ma prekvapila jedna otázka, ktorá smerovala k tomu, či zrušenie obvinenia podľa § 363 Trestného poriadku môže byť základom pre na ospravedlnenie alebo náhradu škody. Samozrejme s poukazom na aktuálny prípad J. Haščáka, ktorý sa rozhodol takýto nárok uplatniť," uviedol Kubina v úvode svojho statusu.

"Priznám sa, že som úplne nepochopil tak pointu danej otázky, ako aj pomerne vyhýbavú odpoveď na ňu. Odpoveď je pritom úplne jednoduchá a priama: Základom a príčinou nároku na ospravedlnenie alebo náhradu škody je vždy konkrétne nezákonné rozhodnutie a nie rozhodnutie nadriadeného orgánu, ktorým ho pre nezákonnosť zrušil a nezákonnosť napravil," dodal advokát.

Vo svojom vyjadrení spomenul, že v prípade Haščáka o neopodstatnenosti jeho trestného stíhania a obvinenia nerozhodol generálny prokurátor, ale Najvyšší súd SR.

"Generálny prokurátor v tomto prípade svojím rozhodnutím podľa § 363 Trestného poriadku (na rozdiel od iných verejne známych prípadov použitia tohto paragrafu) reflektoval predchádzajúce rozhodnutie súdu a rozhodol v súlade s ním." vysvetľuje Kubina.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka požiadal spolu so zástupcami Najvyššieho súdu (NS) SR, Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR i Slovenskej advokátskej komory (SAK) o diskusiu na tému súdnej mapy s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Stretnúť sa majú 8. februára. Žilinka to uviedol na utorkovom zasadnutí parlamentného ústavnoprávneho výboru. Na ňom chýbajú viacerí členovia výboru, preto nie je uznášaniaschopný. Napriek tomu poslanci so šéfom prokurátorov diskutujú. Okrem súdnej mapy a novely Trestného zákona hovoria o problematike paragrafu 363.

