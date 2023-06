Jednou z prvých mediálne viditeľných mladých tvárí v Smere bol súčasný podpredseda strany Erik Kaliňák (32), synovec exministra vnútra Roberta Kaliňáka (52). Pred časom sa k smerákom pridala aj vyzývavá Jana Jányová, ktorá v minulosti figurovala nielen nahá na titulke pánskeho časopisu, ale aj v strane Domov – Národná strana pod patronátom syna Jána Slotu.

Štefan Harabin a Monika Sofiya Soročinová Zdroj: archív

Podobný scenár sa očakával aj po nedeli, keď sa vedľa Roberta Fica objavila na tlačovej konferencii Monika Soročinová. Ide o mladú právničku z Klokočova, ktorá sa zviditeľnila počas parlamentných volieb v roku 2020, keď sa o priazeň voličov uchádzala zo siedmeho miesta na kandidátke dnes už neexistujúcej strany Vlasť. Jej volebným lídrom bol v tom čase Štefan Harabin (66), na ktorého nedávno Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu z hanobenia národa, rasy a presvedčenia a zo schvaľovania trestného činu.

Robert Fico z prava Monika Sofiya Soročinová Zdroj: reprofoto TA3

V jesenných spojených krajských voľbách sa Soročinová – už ako nezávislá kandidátka – neúspešne uchádzala o post predsedu Košického samosprávneho kraja. Špekulácie, či by sa mohla stať členkou opozičného Smeru, sa objavili po tom, čo rečnila počas nedávnej tlačovej besedy po boku Roberta Fica. Soročinová však v tejto chvíli členkou Smeru nie je a ani samotná strana rozširovanie radov nateraz nepotvrdila. „V pozvánke na tlačovú konferenciu sme uviedli, že ide o externú spolupracovníčku pre zahraničnú politiku," ozrejmil hovorca strany Ján Mažgút s tým, že volebná kandidátka strany bude zložená výhradne z členov Smeru.

Isté však už teraz je, že minimálne v niektorých témach si Soročinová so smerákmi rozumie. Podľa jej fanpage na sociálnej sieti je evidentné, že tiež patrí k veľkým kritikom krokov prezidentky Zuzany Čaputovej, bývalých vlád pod vedením Igora Matoviča a Eduarda Hegera či programu strany Progresívne Slovensko. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ by Soročinová mala byť dcérou zosnulého kontroverzného sudcu Jozefa Soročinu, ktorý bol dlhé roky predsedom Okresného súdu v Michalovciach. „Sudca Soročina je jeden človek, ktorého si treba vážiť. Keby sme mali všetkých takých sudcov, ako je Soročina, bolo by dobre," tvrdil pred rokmi podľa denníka N Harabin o Soročinovi.

Na snímke Monika Sofiya Soročinová (č.7) a Tamara Harabinová (č.18 vľavo) v centrále politickej strany Vlasť počas volebnej noci do Národnej rady Slovenskej republiky, 29.2.2020. Zdroj: Martin Mikláš

Sympatická tmavovláska si však kariéru budovala aj bez vplyvu svojej rodiny a išla vlastnou cesotu. V minulosti stála za organizovaním slovenského pavilónu EXPO 2017 v Astane a bola aj zástupkyňou generálneho komisára pre EXPO 2020 v Dubaji. O túto funkciu však následne prišla.

V súvislosti s náklonnosťou k politickému presvedčeniu strany Smer-SD sme oslovili aj samotnú Soročinovú, tá nám však do uzávierky novín na otázky neodpovedala.

