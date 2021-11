Niekdajší neúspešný kandidát na post prezidenta Štefan Harabin je známy tým, že odmieta dodržiavať platné protipandemické opatrenia, napríklad aj povinné nosenie rúšok či respirátorov. Dlhodobo ostro kritizuje toto nariadenie a tvrdí, že nemá právnu povinnosť rúška a respirátory nosiť. Mimo toho sa bežne objavuje na protipandemických protestoch, kde sa prítomní častokrát vysmievali z pandémie.

Je známe aj to, ako na proteste v novembri minulého roku antirúškar Harabin povzbudzoval ľudí k tomu, aby nerešpektovali nariadenia hygienikov. „Rúška dole!“ kričal v dave ľudí. Proti Harabinovi sa preto začalo aj trestné stíhanie z prečinu porušovania povinností a podnecovania.

Prostredníctvom sociálnych sietí a alternatívnych médií Harabin dlhodobo kritizuje a spochybňuje význam protipandemických opatrení, ako aj účinnosť samotnej vakcinácie. Aj preto mnohých poriadne prekvapila fotografia, ktorú získal náš denník. Na nej je vidno kontroverzného Štefana Harabina, ako vzorne dodržiava pandemické opatrenia a má nasadený respirátor. Má oblečenú tú istú výraznú červenú bundu, v ktorej povzbudzoval na proteste ľudí k tomu, aby si dali rúška dole. Fotka, ktorú zaslali do redakcie čitatelia Plus JEDEN DEŇ, sa stala okamžite virálnou na internete. Netrvalo dlho a stala sa aj vďačným námetom pre internetových vtipkárov.

Mnohí boli skutočne šokovaní z fotografie Harabina v respirátore a začali sa prikláňať k názoru, že kontroverzný exsudca provokuje len pred kamerami. Iní sa naopak známeho antirúškara zastali a tvrdili, že ide o zjavnú fotomontáž. Dokonca prichádzali s takým absurdným argumentom, že dôkazom photoshopu by malo byť napríklad to, že na respirátore Harabina sa odráža farba jeho červenej bundy. Iní naopak tvrdili, že na fotografii ani nie je Harabin, lebo on nie je taký vysoký.

Dnes sa nám podarilo skontaktovať so Štefanom Harabinom, ktorý reagoval na uverejňenú fotografiu. „Čo je na tom neštandardné?“ odvetil Štefan Harabin na našu otázku, prečo spravil výnimku a dal si respirátor.