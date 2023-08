Kauza s názvom Ezechiel 7 vyvolala vo verejnosti aj medzi politikmi veľké emócie, ktoré sa zvyšovali po brífingoch lídra Sneru Roberta Fica (58) a jeho straníckych kolegov. Šéf Smeru dokonca tvrdil, že prezidentka Zuzana Čaputová (50) mala dať na zásah polície súhlas. Hlava štátu označila jeho slová za nehorázne klamstvo. Otázky vzbudzuje aj postup NAKA, ktorá podozrivých zadržala skoro ráno, odvliekla ich na policajné prezídium, no už po pár hodinách boli na slobode. Čo sa medzitým stalo?

Faktom je, že vyšetrovateľ žiadal pre Gašpara väzbu a vtedy sa obvinení „nepozývajú“. Prokurátor sa však s návrhom vyšetrovateľa nestotožnil a návrh na väzbu súdu nepodal. „Je bežná situácia, ak sa prokurátor nestotožní s právnym názorom vyšetrovateľa na existenciu dôvodov väzby. Rovnako je bežné, ak sa s návrhom prokurátora nestotožní sudca pre prípravne konanie alebo ak príde k rôznym názorom medzi prvostupňovým a nadriadeným súdom,“ informoval Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Gašparov obhajca Marek Para (44) tvrdil, že celé obvinenie je založené na výpovedi jediného svedka, ktorým je exriaditeľ finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník (62). To však nie je podľa ÚŠP pravda: „Trestné stíhanie nie je založené na jednej výpovedi spolupracujúcej osoby, ale aj na výpovediach ďalších svedkov, prepisoch komunikácie v aplikácii Threema, dôležitého zvukového záznamu a množstve listinných dôkazov.“ Dôvodnosť trestného stíhania vo vzťahu k všetkým obvineným v kauze Ezechiel 7 konštatoval aj sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Okrem Gašpara sú obvinení aj oligarcha Norbert Bödör (45) a expolicajt Roman Stahl. Podľa Denníka N má s políciou v tomto prípade spolupracovať aj ďalší expolicajt Vladimír Bisták (41), ktorý je už odsúdený v kauze Očistec za nezákonné lustrovanie novinárov.

„Vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor sa zhodli na tom, že T. G. by mal ísť do väzby. Službukonajúci prokurátor mal však iný názor a návrh na väzbu dal iba v prípade R. S.,“ objasnil situáciu okolo Gašpara policajný prezident Štefan Hamran (48). S väzbou pre Stahla však nesúhlasil sudca a aj jeho pustil na slobodu. „Keby to bolo zmanipulované a účelové, ako hovorí jedna strana na brífingoch, tak by boli obaja vo väzbe,“ bránil sa Hamran. To, že podobné situácie nie sú raritou, potvrdzuje bývalý elitný vyšetrovateľ a dnes advokát Peter Vačok (67): „Stáva sa to, ale štatistiku nemám a ani sa taká neeviduje. Keď som bol ešte vyšetrovateľ, tak sa stávalo, že moja predstava bola iná ako tá prokurátorova.“

Šéf polície musel vysvetľovať aj v marci

Nebolo to prvýkrát, čo policajný šéf Štefan Hamran musel na siahodlhej tlačovke vysvetľovať verejnosti zásah NAKA. Keď v marci tohto roka zadržali kukláči osem podozrivých v kauze vraždy študenta Daniela Tupého († 21) a už po 48 hodinách ich prepustili na slobodu bez vznesenia obvinení, rovnako to časť spoločnosti vyrušilo.

„Informácia o zadržaní ôsmich podozrivých na nás zapôsobila pozitívne. Dúfam, že existuje dostatok dôkazov na to, aby po 48 hodinách bolo možné vzniesť obvinenie,“ nádejal sa pre denník SME Daniel Tupý starší, otec mladíka zavraždeného ešte 4. novembra 2005, teda takmer pred 18 rokmi. Aj pán Tupý bol len o niekoľko desiatok hodín nesmierne prekvapený, že tak rýchlo ako podozrivých zadržali, ich nielenže prepustili, ale ani ich neobvinili.

Na mieste boli teda otázky na Hamrana, ako je možné rozbehnúť veľké zatýkanie skupiny ľudí a potom ich pustiť na slobodu ako celkom nevinných. Policajný šéf aj vtedy usporiadal siahodlhú tlačovku, na ktorej sa rovnako ako včera nevyhol kritike na adresu politikov. „Vyšetrovanie aktívne prebieha, deň a noc pracujú vyšetrovatelia, operatívci aj dozorujúca prokurátorka na tom, aby sme tento prípad uviedli do úspešného konca," vyjadril sa napríklad k statusu Denisy Sakovej. Tá totiž Hamranovi po prepustení osmičky podozrivých po 48 hodinách odkázala: „Pán policajný prezident, toto je na uterák.“

Pripomíname, že Hamran v tom čase uviedol, že zadržali osoby, o ktorých sú na 110 % presvedčení, že sa v čase spáchania skutku nachádzali na mieste činu, kde vyhasol život Daniela Tupého. „My sme komunikovali, že sme prepustili osem zadržaných osôb, ktoré boli podozrivé zo spáchania tohto skutku. Ale my sme ich zadržali desať. Ešte raz – osem podozrivých bolo prepustených, zadržaných bolo desať,“ vyhlásil Hamran na jar.

