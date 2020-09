Diskutujúci sa obhliadli aj za represívnymi opatreniami, ku ktorými Slovensko pristúpilo na začiatku pandémie. A podľa Bukovského bolo len prirodzené, že sme sa v tom čase zľakli. “Zľaknúť sa je prirodzené, no nie je správne žiť v panike. To nie je dobré ani pre imunitu,”povedal s dôvetkom, že podľa jeho názoru boli počiatočné opatrenia prehnané a v súčasnosti sa vláda správa chaoticky, v dôsledku čoho sa ľudia podľa neho správajú menej disciplinovane. “Treba povedať, že súčasné opatrenia rozhodne nie sú premrštené,” oponoval Visolajský.

S názorom, že vláda stráca dôveru občanov, sa čiastočne stotožnil aj Kollár. “Problémom opatrení je ich asymetria. Niektorí ľudia sú nimi výrazne obmedzení, na druhej strane iní nie sú postihnutí takmer vôbec. Táto asymetria nie je nijako vyrovnávaná. Ideálne by bolo, ak by boli tí, ktorí sú postihnutí najviac, boli aj najviac odškodňovaní,” povedal.

Témou bolo aj testovanie spodných vôd, z ktorých je možné získať mnoho informácii o zdravotnom stave populácie. “Bratislava, ako hlavné mesto, si na jar nechala otestovať odpadové vody, nakoľko vírus sa vylučuje stolicou. Podľa kvantity v priebehu času sa dá odhadovať, ako vírus v populácii pôsobí. Z týchto výsledkov sa dá vyčítať viac informácií ako z testov, čo je dôležité,”vysvetli Visolajský, ktorý dodal, že tzv. PCR testy sú presné na cca 70%. Kollár však pripomenul, že hoci PCR testy nie sú presné, zatiaľ nemáme v rukách žiaden lepší prostriedok na odhaľovanie nákazy. “Problém vírusu je v tom, že je ťažké odhaliť skutočných šíriteľov vírusu,”pripomenul.

Výsledky, ktoré máme vďaka PCR testom, však okamžite spochybnil aj Bukovský. “Áno, máme tu nejaký rastúci trend, ale čo bude znamenať, teraz nevieme. Rastie však veľmi pomaly a ak máme momentálne v nemocnici cez 100 ľudí, potom nehovorme, že sa nám ide zahlcovať systém, alebo, že kolabuje český systém,”povedal Bukovský, ktorý sa odvolával na českého lekára Martina Balíka. Ten podľa jeho slov tvrdí, že chrípka sa správa deštruktívnejšie ako koronavírus.

Po týchto slovách sa okamžite ozval Visolajský, ktorý s Bukovským nesúhlasil. “Nejdeme strašiť. Treba si uvedomiť personálny aj technický stav našich nemocníc. Som v kontakte s odborníkmi a každý, kto zažil túto pandémiu v zahraničí, hovorí, že toto Slovensko nezvládne,” povedal. Visolajský tiež pripomenul, že Covid-19 je nebezpečný aj v tom, že dokáže vyblokovať zdravotný systém. S vyjadreniami Bukovského sa nestotožnil ani Kollár. “Doktor Bukovský si zamieňa pojmy. Samotné čísla zatiaľ nie sú vysoké, ale trend je brutálne zlý. Ak by tento trend nasledujúce týždne pokračoval, tak za pár týždňov budú nemocnice plné,” prízvukoval.

Bukovský zopakoval, že prednosta kliniky Balík hovorí, že sa napriek trendom neobáva kolapsu českého zdravotníctva. “K tomu poviem len toľko, že názor jedného lekára pre mňa nie je relevantný. Názor všetkých lekárov, ktorí zažili pandémiu v Británii, Číne, Taliansku, Španielsku či USA je diametrálne odlišný a upozorňujú, aby sme nespravili rovnaké chyby,”ohradil sa Visolajský.

Peter Visolajský Zdroj: Jaroslav Novák

Odborníci sa však zhodli, že koronavírus zrejme nevymizne. “Vírus tu ostane s ľudstvom, my si naň zvykneme a on si zvykne na nás. Dovtedy však musíme žiť tak, že je to reálne riziko. Navyše vieme, že koronavírus zanecháva aj na ľuďoch s miernym priebehom ochorenia trvalé následky,” povedal Visolajský. “Toto je strašenie, vy veľmi dobre viete, že aj chrípka zanecháva následky,”rozhovoril sa Bukovský. “Štatisticky to tak nevychádza. Koronavírus, ak by sme nespravili opatrenia, ktoré niekto nazýva strašením, mali by sme násobky mŕtvych aj na iné ochorenia, keďže koronavírus môže úplne vyblokovať zdravotníctvo,” uviedol Visolajský.

Bukovský ďalej uviedol, že opatrenia v Českej republike boli takmer identické, ako u nás a prijaté v podobnom čase. “Napriek tomu je k dnešnému dňu počet pozitívnych prípadov prerátaných na milión obyvateľov päť či šesť násobne vyšší a pritom počet úmrtí na milión obyvateľov je osem či desaťkrát väčší,” povedal. S týmto výrokom však ani jeden z ďalších diskutujúcich nesúhlasil. “Máme málo úmrtí preto, lebo sme urobili prísne opatrenia,” vyhlásil Visolajský.

Mudr. Igor Bukovský pri rozhovore v štúdiu NMH. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na pretras prišla aj téma vakcín. Ani jeden z hostí od očkovacej látky neočakáva žiadne okamžité zázraky. “Zlomový zázrak to určite nebude. Faktorov, ktoré hovoria o možných problémoch s vakcínou, môže byť mnoho,” uviedol Kollár, ktorý pripomenul, že doteraz neexistuje vakcína na žiaden koronavírus. “Bol by to prvý, na ktorý by sa podarilo vyrobiť vakcínu. Je super, že sa vyvíja niekoľko vakcín, no zrejme väčšina z nich nebude úspešná. A samozrejme veľa ľudí otvára aj otázku nežiaducich účinkov,”dodal.

Bukovský považuje za veľmi nebezpečnú diskusiu o povinnom očkovaní. Vyzval však ľudí, aby dodržiavali pravidlá a čo najlepšie sa starali o svoj zdravotný stav. “Vakcína, ak je dobrá účinná a bezpečná znamená zlom. Ale to je ešte ďaleká cesta,”dodal VIsolajský.