Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) by na mieste súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) šiel do Kyjeva na stretnutie s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenskym. Naopak, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) považuje Hegerovo rozhodnutie nejsť do Kyjeva za správne. Išlo podľa neho o vysoké riziko. "Možno by to bolo dobré rozhodnutie, keby to bola pozvánka len na bilaterálne stretnutie," poznamenal Pellegrini. Podotkol však, že šlo o zásadnú chybu v situácii, keď do Kyjeva išiel poľský a český premiér ako partneri z V4, a tiež slovinský premiér. Pellegrini by na mieste premiéra rozhodne šiel. "Netrhal by som tú skupinu a nechcel by som, aby Slovensko vyzeralo, že sa bojí," skonštatoval.

Rokovania v Kyjeve sa zúčastnili lídri Poľska, Česka a Slovinska. Eduard Heger chýbal. Zdroj: Twitter Petr Fiala

Heger ani slovenská diplomacia podľa Pellegriniho nevyslali dobrý signál. Je prekvapený, že minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) nevysvetlil predsedovi vlády, že jeho neúčasť a vyhovorenie sa na vlastnú bezpečnosť bude vo svete "veľké faux pas".

Sulík to vníma opačne. Urobil by rovnaké rozhodnutie ako Heger. "Prečo? Lebo Ukrajina má teraz iné starosti, ako vítať a ofukovať premiérov. Oveľa viac im vieme pomôcť odtiaľto, z našich úradov vlády a parlamentov," vysvetlil na sociálnej sieti. Poďakoval sa Hegerovi, že neriskoval ďalšie problémy, že koná konštruktívne a nestráca ani minútu času. Nemá sa podľa Sulíka za čo ospravedlňovať. Zdôraznil, že Slovensko urobilo všetko, čo je v jeho silách, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najskôr.

Túto tému riešil Pellegrini so Sulíkom aj v diskusnej relácii TV JOJ Na hrane vo štvrtok večer. Aj tam sa Sulík vyjadril, že Heger urobil dobre, nemá čo ísť podľa neho riskovať život, keď mu to bezpečnostné zložky neodporučili. Pellegrini to označil za slabošstvo a na otázku, čo by bolo, keby sa niečo vážne stalo, povedal: „Tak by bol za hrdinu, keby sa niečo stalo,“ odvetil. To nenechalo Sulíka chladným. „To je ´super´ že by bol za hrdinu, okrem toho, že by už nežil. Čo by sa stalo s krajinou? On má kopec funkcií, to by bola ústavná kríza ako vyšitá,“ odvetil Sulík.

Napriek týmto poriadne ostrým slovám, pri ktorých obaja zvýšili hlas, sa situácia upokojila. Veľmi zaujímavo vyzeral aj odchod oboch politikov z budovy TV JOJ. Pellegrini a Sulík ostali spolu niekoľko minút diskutovať a bolo vidieť, že si evidentne dobre rozumejú.